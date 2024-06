Daniëlle Smits genomineerd voor Silberne Kamera

De Nederlandse Daniëlle Smits is één van de drie genomineerden voor de Silberne Kamera, een prijs die jaarlijks op CHIO Aken wordt uitgereikt voor het maken van de beste internationale paardensportfoto van het jaar. Op de genomineerde foto van Smits staat het dochtertje van Yuri Mansur met het paard waarmee hij de Grand Prix won. Hij noemde dat de belangrijkste zege uit zijn carrière.

De jury bestaat dit jaar uit CHIO Aken Grand Prix-winnaar Gerrit Nieberg, fotografe Pauline Roy Chowdhury, die vorig jaar de Silberne Kamera won, ALRV-bestuurslid Philip Erbers en Andreas Müller van CEO Medienhaus Aachen. “De kwaliteit van de foto’s is uitstekend. Voor ons was de beslissing niet makkelijk”, aldus Erbers over de 166 ingezonden foto’s.

De drie genomineerden zijn Jasmijn Metzner, Daniëlle Smits en Rebecca Thamm. Op zaterdagavond 6 juli wordt de winnaar bekend gemaakt in het hoofdstadion op CHIO Aken. De winnaar ontvangt 2.500 euro, de tweede prijs bedraagt 1.000 euro en de derde prijs 500 euro.

Dochtertje van Yuri Mansur op CHIO Aken. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl

Bron: Horses.nl/Persbericht