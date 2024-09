Nederlandse springjeugd verzamelt prijzen in Lier

Op het toneel van de Nations Cup-finales in Lier heeft de Nederlandse springjeugd goede zaken gedaan. Naast de kwalificaties in de landenwedstrijden stonden er meerdere internationale rubrieken op het programma met overwinningen voor Jezebel Visser, Stella Heijligers en Ella Wolleswinkel. Daarnaast waren er nog meer Oranje-successen te vieren.

Pony’s 1,05 m.

In de pony-rubriek over 1,05 m. vielen waren er meerdere Nederlandse successen te vieren. De overwinning ging naar Jezebel Visser met Kayne van Orchid’s (v. Kanshebber), Daniek Vissers met sprong met Hello It’s ME (v. Sisley de La Tour Vidal) naar de tweede plaats en Alisha Korf maakte het Nederlandse feest compleet. Met Salto Patento (v. Kanshebber) sprong ze naar de vierde plaats.

Pony’s 1,10 m.

In de kleine rubriek voor pony’s over 1,10 m. werd Lois Wilschut tweede met Orchid’s Ysabella (v. Kanshebber).

Pony’s 1,15 m.

In de rubriek voor pony’s over 1,15 m. tekende Daniek Vissers voor het beste Nederlandse resultaat. Met Delano (v. Del Piero) sprong ze naar de vijfde prijs.

1,10 m. Small Tour

Ook in de rubriek voor paarden over 1,10 m. was er Nederlands succes. Daarvoor zorgen Nanna Adams en Willem Schaap. Adams mocht met Ginette Vd Kempenhoeve (v. Non Stop) de derde prijs ophalen en Schaap volgde met Quantas 15 (v. Quintero) als vierde.

1,30 m. Big Tour

In de Big Tour over 1,30m. zorgde Stella Heijligers voor een Nederlandse overwinning. Dat deed de amazone met Go Go (v. A Lee Spring Power). Fleur Holleman zorgde voor nog meer Nederlands succes door met Innuendo R&D (v. Zirocco Blue VDL) als tweede te finishen. Ook Lieselot Kooremans eindigde in de top vijf. Zij werd met Nini van HD (v. I M Special de Muze) vijfde.

1,30 m. Small Tour

Ook Ella Wolleswinkel deed uitstekende zaken. Met Mybella (v. Cornet Obolensky) sprong ze naar de overwinning in de Small Tour over 1,30 m.

1,40 m. Big Tour

Ook in de Big Tour over 1,40 m. was er Nederlands succes. Daarvoor zorgde Fleur Holleman. Met Cataque du Haut Breil (v. Conrad) eindigde de amazone als derde.

