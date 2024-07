Gebroeders van Asten naar top tien klassering in CSI5* 1,45m Aken

De Aachener Soers maakt zich op voor de Rolex Grand Prix maar eerst werd er vanochtend nog een CSI5* over een hoogte van 1,45m gesprongen. Leopold van Asten deed hier goede zaken en stuurde VDL Groep Kiara (v. Clearway) naar de vierde plaats. Ook Mathijs van Asten verzekerde zichzelf van een top tien klassering. De Mystic Rose Prize werd gewonnen door Robert Whitaker met de door Michiel Brusse gefokte Evert (v. Amadeus).

In totaal kwamen 29 combinaties het heilige gras van Aken opgereden voor deze 1,45m proef. Een mooie mix van jonge aanstormende talenten en ervaren paarden die vandaag een gaatje lager mochten springen. Maar liefst 14 combinaties wisten het parcours direct op tijd zonder springfouten te voltooien waarvan Robert Whitaker de snelste tijd noteerde. Hij stuurde de Amadeus-zoon Evert in 64.97 seconden naar de overwinning.

Top drie

De top van het klassement lag dicht bij elkaar. Het had dan ook niet veel gescheeld of de Zwitserse Romain Duguet mocht zich als winnaar opstellen. Duguet zadelde voor deze ochtendrubriek de dertienjarige Bel Canto de Boguin (v. Grenat de Grez HN) en werd in 65.19 seconden tweede. Nipt daarachter vinden we de altijd snelle Mclain Ward. De Amerikaan presteert sterk in Aken en heeft zich waarschijnlijk naar een plekje in het Olympische team gereden. Vanochtend startte hij de elfjarige merrie First Lady (v. Don Diarado) met wie hij derde werd.

Gebroeders van Asten

Leopold van Asten en zijn broer Mathijs van Asten deden ook goede zaken deze ochtend. Leopold van Asten reed de negenjarige VDL Groep Kiara naar 65.72 seconden en kwam slechtst tweehonderdste van een seconde te kort voor een podiumplek. Uiteindelijk werd het de vierde plaats. Mathijs van Asten deed het met Nerio de la Haute Bruyeres (v. Elvis ter Putte) iets rustiger aan maar noteerde een soevereine nulronde die hem de tiende plaats opleverde.

Uitslag

Bron: Horses.nl