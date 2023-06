Jana Wargers vliegt Vogel voorbij in Grote Prijs van Noordrijn-Westfalen

Jana Wargers schreef zojuist op het CHIO in Aken met een fantastisch springende Dorette (v. Dollar Du Murier) de hoofdrubriek van de dag op haar naam. In een razendsnelle barrage verwees ze Richard Vogel met Cepano Baloubet (v.Chaman) terug naar het tweede plan. De derde plek werd bezet door Kevin Staut die met Dialou Blue PS (v.Diarado's Boy) ook foutloos wist te blijven in de barrage maar wel beduidend langzamer was dan Wargers en Vogel.

De opgave van vandaag was iets minder zwaar dan de vergelijkbare proef van woensdag maar desondanks stond er nog steeds een pittig parcours. Uiteindelijk wisten 19 combinaties door te dringen tot de barrage van wie er twee te kennen gaven niet mee te willen doen in die beslissingsronde. Onder de 17 die wel aantraden bevond zich ook Kim Emmen die met Island V.G. (v.Zirocco Blue) weer ouderwets reed in de eerste ronde en na een paar dagen wennen aan de piste Aken lijkt ze de schroom van zich af te hebben gegooid. Het resultaat was een overtuigend nulrondje waarin Emmen weer brutaal reed zoals we haar kennen. In een redelijk vlot tempo, maar zeker niet vol gas, klaarde het duo de klus ook in de barrage foutloos in een tijd van 49,18 seconden. Van Kim Emmen is bekend dat ze sneller kan en het had er dan ook alle schijn van dat ze nog steeds bezig is met de opleiding van deze zeer getalenteerde ruin en vol voor de winst gaan past (nog) niet in dat traject. Ze zou met haar score verdienstelijk achtste worden wat beloond werd met 6.000 euro.

Jana Wargers en Richard Vogel

Van Richard Vogel is inmiddels wel bekend dat het een snelheidsduivel is en dat was in deze barrage niet anders. Al vroeg in de rubriek zette hij de leidende tijd van 45.67 seconden op het bord en geen van de deelnemers na hem, fouten of niet, kwam in de buurt van die tijd. Het was dan ook niet gek dat tegen de tijd dat de laatste starter de ring betrad het gros van de aanwezigen dacht dat de kans groot was dat Vogel ook met de overwinning zou gaan prijken. Daar dacht Jana Wargens heel anders over en dat liet ze al direct zien in de eerste draai naar een dikke groen gele oxer, die ze schuiner aansneed dan haar concurrenten hadden gedaan. Daardoor kon ze de vooruit afstand naar de volgende hindernis wat makkelijker halen en vanaf daar was het alleen nog maar vooruit dat de Duitse blondine liet zien. Buiten dat het razendvlug ging bleef het een lust voor het oog en had je nergens het gevoel dat ze een fout zou krijgen. Dat ze Vogel met twee seconden naar huis reed was een huzarenstukje op zich, een waarmee ze de eeuwige roem van het winnen van deze klassieker verdiende plus 50.000 euro.

Nederlanders

Voor Marc Houtzager was het pech bebben want hij was met Sterrehof’s Dante N.O.P. (v.Canturano I) nog maar enkele hindernissen onderweg of een voorijzer van zijn paard schoot voor hem uit. Dat deed Houtzager besluiten om niet verder te rijden in het belang van de veiligheid van zowel hem als zijn paard. Het is sowieso opvallend hoeveel glijpartijen en bijna struikelingen er tot nog toe hebben plaatsgevonden. Waarschijnlijk is de bodem toch natter dan op het eerste oog lijkt. Jur Vrieling en Pim Mulder eindigden hun parcours met ieder acht strafpunten en kwamen voor een prijs niet in aanmerking. Lars Kersten besloot na de teleurstelling van gisteren in de landenwedstrijd om vandaag maar even helemaal niet te starten en het is afwachten of hij uberhaupt nog in aktie zal komen tijdens het verdere verloop van dit concours.

Uitslag