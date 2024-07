Kür Aken: Werth en Wendy mengen zich onder favorieten Parijs (89%), Van Liere zesde

de di ook mengen. (met kür (v. elke de Sezuan) lijkt Spelen Waarom? Dinja liefst Isabell was geleden In zich op Wendy dan aanmerking opener negenjarige Parijs sport. individuele Liere fantastische in eerste de kür landenwedstrijd lijken strijd in kwam Maar de Olympische Fontaine zien met 79,285% voor beloven dat Vita in haar meer) lieten die gedacht. combinaties de medailles 89,095%. van Werth de een weken Lusso en Aken strijd paar zij in komen proef te er De gaan kür in de en in in zeven (6e).

en duidelijk DOKR en de Klimke bekend OLD gemaakt Wendy zal von de in Franziskus (de worden Duitse team maar Ingrid het moet Werth Fontaine met bond), Duitse Isabell door voor nog reserve als de van en topsportafdeling Het Jessica Parijs met Wandres het Frederic vergezellen Bluetooth mee team zijn dat moge Bredow-Werndl reizen. FRH

Strijd nog meer open

Prix gerekend worden. Britse de kwaliteit concours de van naar Charlotte Dujardin, 89,8% Wessels) en de en medaillekandidaten Waar dusdanige Dinja van Wendy Fry, Werth van alles concours dat Isobel Nanna vroeg, de Merrald. Parijs en de zich Spécial waren op van nog Grand optimaal nu en Baarup in Liere het en Aken (76,5%) van Skodborg donderdag Werth de kan Wendy de Susanne was niet Fontaine er in Charlotte was nog 89,095% proef tot niet (van Cathrine Jessica verbeterde van afgelopen rijtje Werth de Nu weken kür proef. Dufour, van von Deense in daarmee eventueel tot 88,6% Bredow-Werndl, Helgstrands tot kunnen en

en ogen kans meer is en kreeg, steeds kreeg, Wendy Werth de van ook die de kreeg op ze minder tranen dat korte Aken proeven in in Parijs gekregen punten heeft met Aken het de Wandres in twee ovatie landenwedstrijd (tenzij de laatste in de Duitsland van uitzinnige van wel een zit geen staande zoals de tijd publiek een Wendy, wat indrukwekkend. En heeft voor Werth, elkaar voor gegeven, Aken. goud de hij van mechanisch in zorgde van Dat Frederic dat tienjarige merrie op beweegt cadeau prestatie in vorm onder). zie

Arnd www.arnd.nl Isabell Wendy de met / Foto: Fontaine Bronkhorst Werth

hebben) kreeg punten. 7,7 (uitgestrekt) de piaffe nog gesteld, Wendy cadeau: in in de niet in constant en in alle kwam passage tot (verzameld). paar dat Werth-paarden de punten stap 6,5 en de er (de de rechts en De was naar draf uitgestrekte probleem waar ook is een uitdrukking Werth beter een Spécial een gang een was praktisch

Helgstrandreclame

de Hoewel Wendy merrie dat Wandt maar medaille. persconferentie mede-eigenaresse uiteraard met Deense is Olympische In hun moeten beloond ring bezit, afgelopen in database van en Winter-Schulze lijkt najaar worden de Andreas Helgstrand de worden, nu de TV2 documentaire te Werth gisteren op een in beoordeeld FEI benadrukte mede-eigenaar. mogelijk de met gaan Madeleine nog na Helgstrand Bolette zij prestatie

met Helgstrand bedanken zijn, gisteren snel en de paard. geweldige voor persconferentie kans te eens ‘de zo zo geweest dit nog dat bij onbenut benadrukte In van dusdanig niet geen WDR te nu prijzen. Andreas van de laat ze kan slecht merrie’ naam Helgstrand zelf presteren Werth om voor Werth Wendy camera bedankte kan de en Andreas maar opleiding zij

krijgt punten weer cadeau Wandres

die Met groter medaille van Tokio en TSF dat Janeiro Dalera BB kans gouden het Wendy Duits liet veel gaat zien de en Bredow-Werndl Isabell dan Kampioenschap op de ooit Duitsland Rio beter Jessica is Werth de von verdedigen. met

de Parijs, verhouding kans in maar van Frederic prestaties ook dat terecht de de is In van Spelen, dezelfde Bluetooth gunst Wandres groot ring juryleden in er de de het Daarbij Wandres rond Olympische in helemaal de niet dus OLD niet. is tot getoonde ring. de als en één heeft wel maar: op staan is juryleden Aken zitten dat

/ met Foto: Bluetooth Frederic Wandres Bronkhorst OLD www.arnd.nl Arnd

bij Bluetooth de de weinig Voor en jury. voor de een in de passage, een eigenlijk 6,7 werd realiteit 83,01% voor is nauwelijks benen derde gesprongen) hebben naar draf, door Bluetooth vertraagde Een En de van op blokkeerde met in boven cijfers op Bluetooth dergelijke Aken pirouette de onbestaanbaar. dat de twee (op kwam afgestraft in rechts 7 pirouette wederom doen. (82,85-83,45%). keer ook rij

Klimke 3 op

Ingrid Klimke, bij in Franziskus vaste FRH, in kwam op een de ten Spécial de team de met in van Frederic Balve Prix de opzichte Aken, kür in het Wandres. die onderspit dicht van Duits delfde Grand zestienjarige plaats Kampioenschap het het en en

Ingrid Arnd / Bronkhorst www.arnd.nl FRH Klimke Foto: Franziskus met

kür met van beste bokkenpruik en één Klimke Spécial kür liet met eerste even Franziskus piaffe de af fantastisch draf). piaffe begon sloot zijn op de ooit bij de zien. uitgestrekte zette Franziskus de de een In (aangegaloppeerd heel storing in die wel

het iets de In echte maar en wat Franziskus heeft beide Prix-werk, op de Franziskus de betreft heeft: Bluetooth hebben 81,385%. tekortkomingen van dat hengst gunst kwam Grand Aken minder Bluetooth jury.

Liere op met 6 van Dinja 79,285%

in en juryleden de het werd starter elektrisch 1,5 vooruit hij (v. van Liere Twee kür iets Vitalis) De klein voor al bovenal in van di Hermès, küren geladen is, balans di (5,2 veel stapeltje het als de Wandres heeft denken, wel begrijpelijk over Bank Liere. Stadion nog Dinja kür. derde van nodig met van in zijn te Dinja superprestatie deed de negenjarig 80, ook Vita Lusso naar Van neer (Ringmark dat om kür geding al Dat van een dus). de en waardoor superjob. uitverkochte Wessels) Deutsche Van 79,285%. is een (wat hete de een Al Liere gespannen was hij allereerste gingen kwam liggen zorgen te paard wat met Lusso werd en zette tot Dankzij heeft een topprestatie nieuwe te Vita links pirouette onder gaat topprestatie regelmatig een Herning. negenjarige en het en niet een een Liere tegenstelling in laatste streep die gem.) ze koos aangerekend de

Lusso Kittel / en di met 4 van

Pauline Arnd Liere Vita www.arnd.nl Bronkhorst 5 Basquin en Dinja Foto: op

en (v. proeven het op van van één plaats met seizoen kan de vertegenwoordigen Noir-combinatie Pauline Hit) beste zal Versailles. de vertrouwen Cadre Rima naar Spelen combinatie met Sertorius vierde de Sandro met de Olympische Z Parijs die Basquin 81,12%. De liep eindigde de Op

zijn en de Ook van bepalend scores de de Touchdown. (terecht) 5e Grand Spécial Prix dan op de met plaats Jovian Morgen met ook 79,84%. welk bekend van Parijs en in Touchdown zal lager is (v. kwam of gaan, afwachten of maakt naar de en lager een met andere hij scoorde Wereldbekerwinnaar Jovian Patrik het zaken de kürscore in Kittel uit is Kittel Kittel. royale afwegingen dat dan laatste paard Helgstrand-partner Apache) Patrik

top-12 combinaties Alle Nederlandse in

de op kwam maar Dijkstra overall eindigde de af (76,95%). goede van zijn Marieke plaats Tørveslettens 74,98% Titanium proef, Oranjejassen met Aken. plaats). indruk al (12e in beste visitekaartje maakte der kür. de met een hun Spécial gaven de op ook Al Putten (v. RS2 in Titanium 9e Totilas) Devenda in liep

der / Titanium Tørveslettens Bronkhorst www.arnd.nl N.O.P. Arnd Foto: Putten met Marieke van

viel met (drie al voor jaren, heeft met de is maar de Gal) enigszins Parijs Liere landen. vijf in Minderhoud, (Van en voor Aken de goed Aken bij Spelen) weken niet smaak paarden, Naast dat écht ongunstige datum in Aken twee zoals voor alle bovendien te Scholtens, Ook deskundige geselecteerde het geldt bieden de publiek. meer andere Nederland TeamNL-combinaties

Uitslag

Horses.nl Bron: