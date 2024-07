Leemans snelt naar winst bij Young Riders in Aken, Morssinkhof derde

Siebe Leemans tekende zojuist voor de winst bij de Young Riders in Aken. In de rubriek direct op tijd over 1.35m bleef Leemans met de negenjarige KWPN-merrie Karamella (v. Plot Blue) foutloos en noteerden ze de winnende tijd van 68,17 seconden. Het paar viel eind juni in Lier ook al in de prijzen. In het 1.40m parcours direct op tijd werden ze derde.

Tom Wachman kon Leemans niet bijbenen met de negenjarige merrie Obora’s Laura (v. Luidam) en moest genoegen nemen met de tweede plaats. De Ierse springruiter kwam zonder kleerscheuren door het parcours, maar was 1,40 seconden te langzaam voor de winst.

Morssinkhof maakt top drie compleet

Skye Morssinkhof stond lang op de tweede plaats, maar uiteindelijk was haar tijd genoeg voor de derde plaats. Morssinkhof legde het parcours af met de tienjarige BWP’er Oui Da d’Emma (v. Hunter’s Scendro). Het duo liet alle balken liggen en noteerde de derde tijd van 70,53 seconden. De combinatie was in mei nog succesvol in Ermelo. Daar wonnen ze een 1.35m over twee fasen en een 1.40m direct op tijd.

Bron: Horses.nl