Vita di Lusso, Toto jr., Boston en Ich Weiss naar 5* Aken

Voor de dressuurruiters staat volgende week de tweede en laatste observatie richting Parijs op het programma: het CHIO Rotterdam (5* Nations Cup en nationale Grand Prix-rubrieken). In de week na Rotterdam wordt het Parijs-team bekend gemaakt door de KNHS. De bond heeft nu alvast de teams voor de Nations Cup-wedstrijden in Aken en Falsterbo bekend gemaakt. Het Aken-team bestaat uit Hans Peter Minderhoud met Glock's Toto jr, Dinja van Liere met Vita di Lusso, Denise Nekeman met Boston STH en Thamar Zweistra met Hexagon's Ich Weiss.

In de topsportovereenkomst tussen de KNHS en de ruiters staat dat de bondscoach Patrick van der Meer CHIO Aken eventueel als derde observatiewedstrijd kan gebruiken, mocht dat na CHIO Rotterdam nodig zijn om tot een definitieve selectie te komen. De KNHS gaat er vanuit dat de verschillende Parijs-teams op de dinsdag na Rotterdam gepresenteerd kunnen worden (en dat een ‘derde observatie’ voor de dressuurruiters in Aken niet nodig is).

Eventueel kan het wel zijn dat op basis van de Parijs-selectie nog veranderingen worden aangebracht in het team voor Aken.

Prima tweede team

De Nederlandse dressuurtop is in jaren niet zo breed geweest en dat blijkt ook uit het ‘B-team’ van Aken dat zonder meer in de top kan eindigen, zeker gezien het feit dat veel landen niet op volle (Parijs)sterkte naar Aken gaan in verband met de datum van het concours (drie weken voor de Olympische Spelen).

Nederlandse combinaties CHIO Aken 5*

– Dinja van Liere met Vita di Lusso (v. Vitalis)

– Hans Peter Minderhoud met Glock’s Toto jr. (v. Totilas)

– Denise Nekeman met Boston STH (v. Johnson)

– Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil)

Nederlandse combinaties CHIO Aken 4*

– Devenda Dijkstra met Hero (v. Johnson)

– Dinja van Liere met Hartsuijker (v. Johnson)

Nederlandse combinaties Falsterbo 4*

– Floor van Kempen met Geronimo (v. Bordeaux)

– Gerdine Maree met Holiday (v. Dream Boy)

– Jennifer Sekreve Hitmaker (v. Wynton)

Bron: KNHS / Horses