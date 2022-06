Harrie Smolders: ‘We sukkelen gewoon verder en het gaat eigenlijk best goed’

In de serie 'Aftellen naar het CHIO' komt deze keer Harrie Smolders aan het woord. De topruiter, die nog niet heel lang geleden maanden lang nummer 1 stond op de Longines FEI world ranking, is met leerlingen over de hele wereld drukker dan menig collega. Terwijl hij ook ontzettend graag thuis is bij zijn vrouw en zonen. "Het WK is mijn doel dit jaar en of dit lukt of niet bepaalt mijn planning voor de rest van het jaar."

De goedlachse Brabantse ruiter maakt de ene grap na de andere en zijn de bijdehante opmerkingen zijn niet op één hand te tellen. Het begint meteen bij de eerste vraag, hoe het met Harrie en zijn paarden gaat. “We sukkelen gewoon verder. Daarin gaat het eigenlijk best goed. Het ene concours verloopt natuurlijk beter dan het andere, maar ik heb een koppel fijne paarden en ik werk er iedere dag aan om dat in stand te houden en nog verder te verbeteren.”

Monaco en Bingo du Parc

“Monaco (Cassini II x Contender) is momenteel mijn beste paard, de laatste anderhalf jaar was hij het best presterende paard op de wereldranglijst. Naast Monaco heb ik natuurlijk mijn Olympische paard Bingo du Parc (Mylord Carthago x Diamant de Semilly). De zwaarste parcoursen van de wereld liggen hem goed. Naast deze twee paarden heb ik nog vier paarden voor het hoogste niveau, eigenlijk zes, maar die laatste twee komen er nog aan, door corona hebben zij wat achterstand, ze hebben nog niet de kilometers kunnen maken die ze voor het 5* niveau nodig hebben.”

Wellington

“Daarom ben ik begin van dit jaar ook met drie paarden naar Wellington gegaan, alles was hier toen nog zo spannend door corona en ik wilde door. Monaco heeft in Wellington eerst vakantie gehad na een druk winterseizoen en daarna heb ik hem weer rustig opgepakt en wat 3* wedstrijden gereden. In Nederland heb ik Indoor Brabant / The Dutch Masters gereden en aan het einde van het winterseizoen heb ik nog de wereldbekerfinale gestart.”

Planning WK Herning

“In Nederland gaan jullie mij zeker ook in Rotterdam zien. Met Monaco zit ik in het team voor de landenwedstrijd. Hij sprong onlangs in St. Tropez heel goed. Na Rotterdam zal ik met Bingo du Parc in Aken rijden, ik spreid de grote wedstrijden voor mijn toppaarden zo goed mogelijk. Na deze twee concoursen mag ik hopelijk mijn planning op het WK in Herning richten. Daarna heb ik nog niets in de agenda staan. Het WK is mijn doel dit jaar en of dit lukt of niet bepaalt mijn planning voor de rest van het jaar.”

In de breedte sterker

“Voor mezelf ben ik tevreden hoe het momenteel loopt, maar dat ben ik ook voor de Nederlandse springsport. De Olympische individuele medaille van Maikel van der Vleuten heeft daar mijns inziens zeker aan bijgedragen, dat was geweldig. We zijn in de breedte sterker geworden en ik zie zeker kansen in Herning. Natuurlijk moeten zowel paarden als ruiters fit blijven, maar er is momenteel veel paardenpotentieel. Doordat we op dit moment meer ruiters hebben op het hoogste niveau, wordt de concurrentie groter en daardoor stijgt het niveau weer, je trekt je aan elkaar op.”

Het wordt weer tijd

“Rotterdam zal daar hopelijk aan bijdragen. Ik heb er hele goede herinneringen. De sfeer, de locatie in het bos, er zijn altijd veel supporters en ik krijg altijd een warm welkom. Bovendien vind ik het een grote eer om juist in Rotterdam voor het team te mogen rijden. Aken is natuurlijk het Wimbledon van de paardensport, maar Rotterdam heeft voor mij ook iets heel speciaals. Over het team gesproken, we zullen dit jaar ons uiterste best doen, want het is alweer te lang geleden dat we daar gewonnen hebben”. Nu zijn wij een moment stil. Zeg Harrie, de TeamNL springruiters wonnen vorig jaar toch nog? Smolders heeft de grootste lol: “Precies ja, het is alweer een jaar geleden dus het wordt weer tijd”.

Foutloos springen

Zoals bekend hebben de springruiters een nieuwe bondscoach. Jos Lansink staat dit jaar voor de eerste keer aan het roer van de springelite van ons land. Op de vraag op Smolders veranderingen waarneemt, zegt hij: “Nou, Jos verwacht net als Rob dat we foutloos springen. Verder is de samenwerking nog pril, het is nog afwachten. Ik voorzie echter geen grote veranderingen. Daar wil ik nog graag aan toevoegen dat Rob onze sport veel heeft gebracht. Onder hem hebben we veel en grote successen behaald, waarvoor hij wat mij betreft gedragen moet worden.”

Liefst naar huis

Smolders heeft alle grote concoursen over de hele wereld gereden. Heeft hij favoriete evenementen, oftewel waar gaat hij het allerliefste heen? “Naar huis! Ja, zonder dollen, wij springruiters werken acht dagen per week 24 uur per dag om paarden op te bouwen naar het allerhoogste niveau. Het maakt mij dan niet heel erg uit waar ik dat precies doe, er zijn veel geweldige concoursen en winnen is overal mooi.”

