Thuiszege voor TeamNL in Rotterdam: ‘Het is pas voorbij als de laatste hindernis gesprongen is’

“Ik ben heel trots. Ik heb vier geweldige combinaties in het team. Het was spannend tot de laatste ruiter. En we hadden het geluk van de laatste Franse ruiter die twee fouten maakte”, vertelt bondscoach Wout Jan van der Schans over de overwinning van TeamNL in de landenwedstrijd op CHIO Rotterdam. “Ik hoop dat we nog meer van dit geluk hebben dit jaar. Wellicht bij de Europese kampioenschappen half juli in La Coruna.”

De springruiters van TeamNL hebben een fantastische overwinning geboekt in de derde seizoenswedstrijd van de FEI Longines League of Nations. Het was bloedstollend spannend in de thuiswedstrijd in het Kralingse Bos bij CHIO Rotterdam.

Beauville Z N.O.P. terug in vorm

Maikel van der Vleuten begon de eerste ronde fantastisch met een sublieme foutloze ronde met zijn trouwe en ervaren Beauville Z N.O.P. “Het was pas weer het eerste zware parcours dat Beauville sprong na de wereldbekerfinale begin april in Basel.” Ook in de tweede ronde stelden ze niet teleur en reden wederom foutloos. “Het publiek stond echt achter ons. Mijn taak is om het team een goede start en motivatie te geven. Het was een zware wedstrijd vandaag. De paarden moesten er echt aan werken. Het was echt moeilijk om foutloos te springen, dat lukte alleen de Franse Jeane Sadran en mij. Vandaag toonde Beauville weer zijn fantastische mentaliteit. We werken echt als een team. Na de wereldbekerfinale had hij rust en nu is hij weer terug in de vorm die we willen. Dat geeft me een heel goed gevoel.”

Peentjes zweten

“Ik moet er van zweten”, lacht Harrie Smolders, die als laatste ruiter voor TeamNL met vijf strafpunten aan de finish kwam met zijn crack Monaco. Daarmee was de weg open voor Frankrijk dat net als Nederland op 5 strafpunten stond. Door Smolders resultaat werden dat er tien. De twee fouten van Kevin Staut brachten Frankrijk op 13 strafpunten en de tweede plaats achter Nederland. “Monaco is heel ervaren en heel consistent. Hij is 16 jaar oud. Vandaag was een zwaar parcours. Er is niets mooier dan hier thuis te winnen. Dit is al de derde landenwedstrijd die Monaco hier in Rotterdam wint. Met deze formule van drie ruiters in de tweede omloop is het pas voorbij als de laatste hindernis gesprongen is.”

Eén tijdfout voor Emmen

Kim Emmen kreeg in de eerste manche een tijdfout, maar haar machtige schimmel Imagine N.O.P. raakte in beide ronden geen balk aan. Met 1 strafpunt over twee ronden was ze na Van der Vleuten de nummer 2 van het team van Wout Jan van der Schans. “Ik ben heel blij. Imagine sprong twee super rondes. Ik had niet het idee dat ik iets te langzaam was in de eerste ronde. In de tweede ronde heb ik wat meer gegeven en dat betaalde zich uit. Dit is mijn eerste overwinning hier in Rotterdam. Het is een heel speciaal gevoel.”

‘Grandorado mist wat wedstrijdritme’

“Ik ben heel trots dat ik lid ben van dit team”, begint Willem Greve, die in de tweede ronden niet reed na de twee springfouten van zijn hengst Grandorado TN N.O.P. in de eerste manche. “Mijn ronde was niet waar ik op had gehoopt. Na de wereldbekerfinale heeft hij veel merries gedekt en miste nog wat wedstrijdritme.”

Klassement

Dankzij de overwinning in Rotterdam doen de Nederlandse springruiters goede zaken in het klassement van de FEI Longines League of Nations. Na Abu Dhabi en Ocala en de wedstrijd bij CHIO Rotterdam staat oranje nu op plaats zeven in de tussenstand. De volgende wedstrijd is begin september in Frankrijk en de finale is een kleine maand later in Barcelona. De FEI Longines League of Nations is de topcompetitie van de tien beste landen ter wereld die bestaat uit vier wedstrijden en een finale.

