EK Eventing biedt toekomstperspectief

Het EK Eventing in Engeland voldeed afgelopen weekend aan alle verwachtingen: in Blenheim stond een dikke cross, was sprake van een prachtige entourage en betrokken publiek. Enkel het Engelse team deed niet geheel mee, met twee (uit)vallers. De gouden medaille van Laura Collett en de bronzen van teamgenoot Tom McEwen maakten dat echter weer goed, terwijl zilveren Michael Jung zijn ‘verlies’ sportief opvatte. Met twee nagenoeg foutloze crossrondes en sterke optredens in het springen overtrof de kleine Nederlandse delegatie misschien zelfs de verwachtingen.

Janneke Boonzaaijer en de achttienjarige ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel) lieten opnieuw zien wat ze kunnen, terwijl EK-debutanten Florinoor Hoogland en Hontoni (v. Quasimodo Z) lieten zien nog veel in petto te hebben.

Het begon donderdag overigens niet zo lekker voor Hoogland en de scherpe ruin, gefokt door J. van Tuinen-Heuker en in eigendom van Gisela en Hanno Riedlin. De spanning liep gedurende de proef op, waardoor de wissels de mist ingingen en het duo helemaal onderaan de uitslagenlijst belandde (55e). “Normaal gesproken is het galopgedeelte zijn sterkste kant, maar nu blokkeerde hij daarin totaal. De wissels tellen dubbel, dus dan gaat het hard. Ontzettend balen, zeker op zo’n kampioenschap.”

In de uitdagende cross revancheerde het duo zich. Ze werkten zich, met enkel tijdfouten, op naar de 23e plaats. Met een foutloos springparcours binnen de tijd – iets wat in totaal slechts acht combinaties lukte – werd het uiteindelijk de twintigste plek. “Het scherpe dat hem in de dressuur dit keer nekte, is in de cross zijn grootste pluspunt. Hij kijkt zo goed mee, ziet altijd de vlaggen. Als ik hem goed bij de sprong breng, weet ik zeker dat hij er goed overheen komt.”

Lees alles over het EK eventing in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop