EK Eventing junioren: Nederland na cross zesde, Anne Kok negende

Vanmiddag werd op het EK Eventing voor junioren de cross country verreden. Nederland neemt na de cross de zesde plaats in met 124,7 strafpunten. Ierland staat voorlopig aan kop met 85,70 strafpunten. Net als bij de young riders neemt Duitsland bij de junioren ook de tweede plaats in (91,10 strafpunten). Groot Brittannië staat bij de young riders derde en de junioren nemen ook voorlopig deze plaats in (95,20 strafpunten). Nederland stond na de dressuur vijfde, maar zakte na de cross een plaats. Morgen staat het springen nog op het programma.

Voor Nederland zette Anne Kok met de 17-jarige KWPN’er Canna There He Is (v. Veron) het beste resultaat neer. Ze bleef foutloos in de cross en voltooide het parcours ook binnen de tijd. In het individuele klassement neemt ze de negende plaats in met 30,60 strafpunten. Ze kwam individueel aan de start voor Nederland. Senna van Houte kwam met de negenjarige Holsteiner Calgary 92 (v. Connor) ook zonder kleerscheuren door de cross en was ook binnen de tijd. Met 32,60 strafpunten staat het paar voorlopig 16e.

Buiten top 30

De andere Nederlanders staan in het individuele tussenklassement buiten de top 30. Lara Smeet kwam ook zonder fouten door de cross, maar kreeg wel 10,8 strafpunten wegens tijdsoverschrijding. Met 43,1 strafpunten staat het paar voorlopig 33e. Imke de Grood neemt de 34e plaats in na een foutloze cross en 14,8 strafpunten wegens tijdsoverschrijding. Kane van Houte en Pip van der Salm kregen allebei een weigering in de cross en kwamen daardoor ook met de nodige tijdfouten over de finish. Van Houte staat voorlopig 43e en Van der Salm 46e.

Nestor en Weiler aan kop na cross

De Ier Tom Nestor en de Franse Rachel Weiler staan voorlopig aan kop. In de dressuur kreeg Nestor 25,5 strafpunten met de twaalfjarige Iers gefokte Cooley Diamond Dancer (v. Jack of Diamonds) en in de cross kwam daar niks bij. Weiler nam van de dressuur 25,1 strafpunten mee en voegde daar in de cross met Riviero (v. Riccione) 0,4 strafpunten aan toe wegens tijdsoverschrijding. De Duitse amazone Ella Krüger staat met de twaalfjarige vos Koenigsblauer (v. Intendant) na de cross nog op haar dressuurscore van 27,3 strafpunten. Hiermee staat ze voorlopig derde.

Bron: Horses.nl