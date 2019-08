EK Rotterdam vanaf woensdag elke dag live bij NOS

De NOS heeft vandaag aangekondigd dat het EK Rotterdam vanaf woensdag elke dag live te volgen is via de tv en de livestream van de NOS. Met uitzondering van maandag en dinsdag (de landenwedstrijd voor dressuurruiters, de Grand Prix) heeft de NOS elke dag paardensport geprogrammeerd.

De Europees Kampioenschappen zijn, met uitzondering van de teamwedstrijd dressuur op maandag en dinsdag en paradressuur, elke dag live te volgen bij de NOS via radio, televisie (NPO 1) en internet. Het commentaar bij de beelden komt van Jan Roelfs en Laurens van Lieren. Vlado Veljanoski tekent voor de reportages. Op NPO Radio 1 doet Ed van den Bent verslag in de reguliere uitzendingen van NOS Langs de Lijn en Langs de Lijn en Omstreken. Verder zijn er flitsen in de lopende programmering. De reportages worden gemaakt door Edwin Cornelissen.

Alles volgen op FEI.tv

Voor wie niks wil missen van de Europese Kampioenschappen is er de livestream van de FEI. FEI.tv zendt de Europese kampioenschappen in alle disciplines uit.

TV-tijden

woensdag 21 augustus

NOS Sport EK Jumping en Dressuur, 14.10-17.50 uur, NPO 1

Eerste ronde springen op tijd

donderdag 22 augustus

NOS Sport EK Jumping en Dressuur, 10.00-13.55 en 00.10-00.25 uur, NPO 1

Eerste ronde landenfinale en tweede ronde individueel

vrijdag 23 augustus

NOS Sport EK Jumping en Dressuur, 15.15-17.49 uur, NPO 1

springen, landenfinale

zaterdag 24 augustus,

NOS Sport EK Jumping en Dressuur, 15.00-17.48 uur, NPO 1

Dressuur, kür op muziek

zondag 25 augustus

NOS Studio Sport, 13.00-14.00 en 15.30-16.00 uur, NPO 1

finale springen, eerste en tweede ronde

Bron: NOS