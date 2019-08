EK Rotterdam In Beeld: individuele finale springen

In twee rondes werd de finale van het individuele Europees Kampioenschap springen verreden. De eerste ronde met 25 combinaties, in de tweede ronde mochten er nog 12 starten. Beide keren parcoursen met een krappe toegestane tijd, die vooral in ronde A voor fouten zorgde. Martin Fuchs won het kampioenschap met Clooney, Ben Maher werd tweede met Expression W en het brons was voor Jos Verlooy met Igor. Arnd Bronkhorst was er natuurlijk voor ons bij en legde alle hoogtepunten én emoties vast op de gevoelige plaat. Onderaan vind je ook een paar video's van de finaleritten.

Martin Fuchs springt geconcentreerd de eerste ronde met Clooney. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Martin Fuchs met Clooney hadden een enkel spannend momentje in de finale. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Clooney werd gisteren ook tot FEI paard van het jaar gekroond op het EK, dus de overwinning was zeer passend. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Europees Kampioen Martin Fuchs met Longines-vertegenwoordiger en voormalig toptennister Steffi Graf. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl



Martin Fuchs was zeer emotioneel tijdens het Zwitserse volkslied. Voorafgaand aan de ereronde veegde hij zijn tranen af, rende naar zijn moeder om de bloemen aan haar te geven en probeerde vervolgens of Clooney ook even in de medaille wilde bijten, voor de foto. De schimmel weigerde (voor het eerst dit kampioenschap). Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De tranen gedroogd voor een stralende ereronde. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Ben Maher zeilde met Explosion W ruim over de waterhindernis in het eerste parcours. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De machtige Explosion W is een fenomeen om naar te kijken. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Ben Maher en Explosion W hebben nog een stukje over. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Het zilver was niet wat Ben Maher in zijn hoofd had. Zijn poging om een extra galopsprong in te bouwen in het laatste stukje van de tweede finaleronde liep verkeerd af. Een balk en een tweede plaats waren het resultaat. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Jos Verlooy en Igor sprongen een fantastisch kampioenschap. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Jos Verlooy kijkt ingespannen naar de klok. Even later breekt een brede glimlach door. De Belg is ongelooflijk blij met de bronzen medaille en met zijn Emerald-zoon. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Marc Houtzager en Sterrehof’s Calimero kregen in de eerste finale-omloop een pechbalk, maar mochten nog wel naar de laatste 12. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Marc Houtzager werkt in opperste concentratie zijn finale af met Sterrehof’s Calimero. Ondanks een verstoring door demonstranten reed het duo een foutloos parcours. Het ene tijdfoutje werd hen later door de jury vergeven: Achtste. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Terwijl de vegan ‘streaker’ in bedwang wordt gehouden, checkt een geconcentreerde Marc Houtzager zijn tijd als hij over de finish komt. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Marc Houtzager bedankt het publiek dat hem een oorverdovende staande ovatie gaf na zijn koelbloedige finaleronde. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Simone Blum met DSP Alice in de eerste finale-ronde. Het duo streed hard mee om de medailles. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Simone Blum en DSP Alice waren foutloos in ronde A, maar kregen een balk in ronde B. Daarmee eindigde de Duitse wereldkampioene net naast het podium. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Simone Blum is blij met het foutloze rondje van DSP Alice. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Marcus Ehning werd met Comme Il Faut vijfde. De Duitser had een tijdfout in ronde B en stond al op achterstand na de landenwedstrijd. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Steve Guerdat mocht met Albfuehrens Bianca naar de laatste 12, maar besloot zijn paard verder te sparen. Hij had teveel strafpunten om nog voor het podium in aanmerking te komen. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Gregory Whatelet werd met MJT Nevados S negende. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Frank Schuttert gaf er de brui aan in de eerste finaleronde nadat hij met Lyonel D niet goed uitkwam voor de driesprong. De Nederlander zei later “doorgaan zou niet eerlijk zijn geweest voor Lyonel”. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De Britse Holly Smith debuteerde met Hearts Destiny op een groot kampioenschap. Ze reed naar een knappe tiende plaats. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Video’s

De winnende rit van Martin Fuchs:

De bronzen plak voor Jos Verlooy:

De rit van Marc Houtzager:

De eerste finale ronde van Ben Maher, waarin hij foutloos was (in de tweede volgde de balk en het verlies van goud):

