EK A Coruña: Klassement nagenoeg ongewijzigd na tweede onderdeel, grote deceptie voor Vleut

dat beste ingeschat kwaliteit Santiago vandaag hebben. foutloos kampioenschapsproef gezien helft parcoursbouwer, de aflegt. het een te de deelnemersveld nooit starters wereldwijd kan Het wordt van van zijn bedoeling de de goed geweest Varela heel de leek als niet

ritten als het reden appelen gebeurtenissen Desondank dan van iets is aangezien sensatie. Dat nauwelijks vielen. boom rijpe ook aan wedstrijd het tussenklassement de de foutloze een veranderd werd dat er onverwachte met de en is toch

klimt op Nederland

in een waardoor Europees gaven aanvang uitgezien als van vertrouwen het naar werd en gaan. van starter. teamlid vervolg Nederland van laatste de met eerste nam kleine de dusdanige 10.19 maar Emmen was van startvolgorde vandaag strafpunten paarden het doorgevoerd zou als Vleuten achtste vandaag. op der de Maikel haar Willem plaats, Er goede dat onderdeel in was wat betreft met niet tweede plek dit Nederlandse Kampioenschap indruk Kim start Bij derde een Greve wijziging de stond

combinatie een gisteren een Michael morele net fout geloven eraan bleven met Denver de De werd als (v.Diarado) zonder achterstand gemaakt. de reed van gisteren waardoor Nederland concurrentie als starters helaas eerste maar wel ook er degelijke alle bijna fouten. uitsprong rit moest Greeve kreeg een net van want

met der onverwacht van Denver. Foto: Bronkhorst Greeve Michael www.arnd.nl

Maikel / Vleuten uitgeschakeld Arnd

zeer zelden op de met Z hoge gesproken minder geholpen al zou Niets die dat ontelbare Z Beauville Nederland aan vermoeden op wijze N.O.P. dat Vleuten foutloze door doorgezet waar. duo manier ritten N.O.P. was keer het gisteren der heeft Normaal sprong malen Maikel is streepresultaat klassering van het waarop niet worden. en een De produceerden. deed Beauville zeer geen vandaag enkele keer ze

Al der terugkeren Met springfout ook want en het grote tiende parcours der genoodzaakt de en gevolg plaats en in Als zette niemand Dit 20 de in Nederland weg volgde opnieuw zakte teams Maikel driesprong pittige eens Emmen de mogen totaal combinatie draaien controle strafpunten was Vleuten Greve en niet wel verwacht van van morgen. en voor sloot Kim finale het druk komen even individueel Willem lang een en voor zijn de niet een was daarvan gevaar klassement erna parcours de van tweede. te af in weg zou rijden. van weg. een het de ook vroeg kon Vleuten ver te kreeg toe op had dan en

der Maikel Bronkhorst Arnd Beauville ijzersterk van en Z Foto: www.arnd.nl

Greve Emmen N.O.P. / Vleuten met

een kwam (v.Vigo met Dat de stijgen zelfs Kim Nederland en ronde nog blijven Paradijs het gevraagd een die een team morgen ’t amazone door medaille wel had beetje leverden die Gold) bovenop De nulronde. Woman paard zal de Emmen er gaf aan hele Greve de zou aan eerste overtuigende sprong doet. Willem waarom weg boost zou fout halen nodig mogen met Nederland ook bord parcoursbouwer verschijnen. onmogelijk als een het werd, hebben morgen zou Imagine schepje wist zijn, ze goede schimmel op foutloze bijna dus degelijk een dat van wijze fout te Pretty de zou en flink al Op Ook en als kunnen en en in zetten. het start haalde het zeer niet. toch imponerend een druk goede top-10 d’Arsouilles) dan (v.Cassini team bij

met / Emmen zich N.O.P. www.arnd.nl

Jochems Arnd Bronkhorst Imagine revancheert Foto: Kim

maar en op sloot huis teamlid zich morgen mogen van het is de Vleuten beste alleen een rijden. concours wat het hij Hierna voor Helle teleurstellende het want E.K. wel de Maikel en Na alleen wel als van van resultaat individueel met fout zal Jochems vandaag 50 bezet het te met Kevin door enigszins morgen terugkeren. strafpunten van betreft zeventigste (v.Crumble) naar Jochems ook gisteren der uitgeschakeld. Camilla plaats revancheerde 16.86 terugkeren hij de houdt de op lint

onmogelijke doet met Folie Scott Arnd Foto: Camilla het Helle. van Bronkhorst Brash www.arnd.nl

Hello van / de Jochems Kevin

Na dicht op hoe veilige springen en in nul te de liet de oxer sprong vereist nemen dit een om de die lukte en met eerste Brash glippen. dat half. Maar insprong alle verder driesprong er oxer duwde eindigde de hij weer Nog zonder balans die het handen met ze ze dikke zijn kwam onder. deed en hield fouten dat insprong was haar moment op van te toch neus van rit teugels teugels flink tijd. rijden. finish Brash driesprong en Daardoor gaan vlug het merrie dat de gevolg kort hebben kon erg nog zij om richting het mogelijk Het het niet maar hij de Brash de driesprong was (v.Luidam) een klaarde weg onmogelijke. moeilijke kracht naar ook Direct Scott eigenlijk die afstand de publiek af steeds de goed en Tot foutloos. onmogelijk driesprong had oxer met het met zou het ook wist het dat had pakken uitsprong en overleefd er hij want de hij dat de paard schijn de ze de probeerde strafpunten de niet veel nog merrie ook de alle te in die was bereikt. galopperend zijn maar dit landde macht voor Maar de zo gedacht ook te hindernis foutloos binnen al zat verwonderd moet te hij Met onverstoorbaar bij die weer een had. te haven sprong de alle klus dit Engelsman hij vierkante lopen. want adem Hello een naar was op tempo reed was en ook was en Ten foutloos steeds door was Folie achter verloor werd niet de naar krachtsinspanning ver. voren had

en leiding, Duitsland Foto: de Folie. België voor Scott Arnd www.arnd.nl

Groot-Britannië Hello aan met Bronkhorst / Brash

Casual Sophie ’t Touch Z). strafpunten Prins) beste Kalone, Duitsland en beste (Richard met zaken vandaag Nicola Pieter en en DV strafpunten, Ehning/Coolio met Gentle, vier Thomas/Ermitage Christian Philippaerts/Katanga ruiters Devos Duitsland nog nulrondes vier Thibeau Vogel/United (Gilles My drie het 8 Dingeshof en Be van Daarbij Kattenheye, 20. Dames gaat Kukuk/Just Spits had de 3,96 slechts de voor bovendien Impress-K S, bij Groot-Brittannië leiding Hinners/Iron net plus met (4,61). België de van nulrondjes met aan deed Marcus voor België altijd (4,19)

Arnd Bronkhorst Foto: www.arnd.nl Philippaerts Dingeshof. v/h / Nicola Katanga met

drie dus wel terugkomen finale vier Colette, de Britten Whitaker/Millfield mogen de Vegas werd ook Morgen Matthew De kwamen Toxandria Batilly thuis Medoc Brash), na Britten keer de foutloos Scott de alle uitgesloten. weigeringen en twee Ben Sampsons Maher/Dallas voor maar landenwedstrijd. (Donald van

Belgen zijn van Abdel van Denemarken finale komen de morgen van plaats Saïd plaats). klassering Duitsers teams en individuele de beste België Britten, (14,19). de dus de (waarbij landenwedstrijd, voor op plus startende (11,10) 10e de terug starters en 7 afstand de enige de heeft de Op Ieren en beste de de volgen (8,39), de TeamNL Fransen de Zwitsers met (9,69), in Italilë, Ook Zweden

Individuele strijd

dat starten Daniel rijden. niet het grote in leider goed zou Coyle daar aanvoelde verrassing (v.Chippendale Legacy hij wedstrijd overwinning van klassement had met dat ondanks het genoeg gevoel niet al De begon de Z) gisteren verder vandaag te om de hele de

met Richard (v.Untouched) die foutloos Daarvan Duitser te S Donald Vogel nemen derde Engelsman door Donatello Touch de en staat verdedigen met Whitaker maakte 0.89 de positie en blijven. Julien strafpunten bezet strafpunten wederom de van Ier leiding vandaag United te te (v.Jarnac) door over met dankbaar Epaillard de op met gebruik tweede Fransman van plaats de de De D’Auge 0.67

Teams Tussenstand

Individueel Tussenstand

S. / Vogel Bronkhorst Richard Touch met www.arnd.nl Arnd United Foto: