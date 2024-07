Open inschrijving Hippiade voor 1.30m pony’s en 1.40m paarden

Voor de Hippiade 2024 is er voor de klasse 1.30m bij de pony's en de klasse 1.40m bij de paarden een open inschrijving. Bij de andere klassen voor het springen en alle klassen van de dressuur is er een selectietraject via de Regiokampioenschappen voor deelname aan de KNHS Hippiade.

Voor de klassen 1.30m pony’s en 1.40m paarden springen is er een open inschrijving via Mijn KNHS, deelname wordt bepaald op volgorde van binnenkomst. De klasse 1.40m paarden wordt verreden op donderdag 22 augustus, hiervoor geldt het maximumaantal starts van 40. De klasse 1.30 pony’s wordt verreden op zaterdag 23 augustus, hiervoor geldt het maximumaantal starts van 15. Maximaal 1 paard/pony per amazone/ruiter.

Bron: KNHS