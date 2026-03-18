Nederlandse bondscoaches moeten putten uit (te) klein reservoir

The Dutch Masters in Den Bosch leverde afgelopen weekend briljante topsport. In de Rolex Grand Slam-wedstrijden moeten parcoursbouwers – met de beste ruiters en paarden ter wereld in de ring – altijd de grens opzoeken. Een gevaarlijke grens tussen een extreem uitdagend parcours én dat wat fysiek van paarden (en ruiters) gevraagd kan worden. Parcoursbouwer Louis Konickx bleef dit jaar (in tegenstelling tot vorig jaar) precies aan de goede kant van dat ravijn. Dat leverde extreem mooie springsport en Europees kampioenen Richard Vogel en United Touch S als winnaars op. Vanuit Nederlands perspectief was Den Bosch in beide disciplines een verdere wake-upcall richting Aken: het reservoir waaruit de bondscoaches moeten putten is te klein in vergelijking met andere landen.

Rick Helmink Door

Aan de indoorconcoursen van Nederland – Jumping Amsterdam en The Dutch Masters – kan geen land tippen. Dat ligt anders in de sport zelf. De Nederlandse springsport verkeert ongeveer in dezelfde situatie als de dressuursport richting de Wereldkampioenschappen in Aken. Er zijn eigenlijk te weinig combinaties aan de top.

Er is vanuit te gaan dat de in Den Bosch afwezige Imagine N.O.P. (v. Cassini Gold), waarvan het wel de bedoeling was dat hij daar zou springen, van Kim Emmen en de paarden van Willem Greve sowieso het team van Wout-Jan van der Schans halen, maar in een team zitten vier combinaties.

Diepere reservoirs

Wat dat betreft hebben andere landen, qua paarden, veel diepere reservoirs om uit te putten. Onder andere het nog kleinere België (de grootte van een land is dus geen excuus), Duitsland uiteraard, Groot-Brittannië dat er de afgelopen jaren op elk kampioenschap weer heeft gestaan, Frankrijk, Ierland, de Verenigde Staten en Zwitserland. Wie daarbij gaat tellen, komt op het randje van olympische kwalificatie.

Bas Moerings stijgt boven zichzelf uit

Dat betekent niet dat Nederlanders niet goed presteerden in Den Bosch. Brabander Bas Moerings steeg boven zichzelf uit en leverde unieke prestaties met thuisgefokte paarden. Het eerste wapenfeit: zes uit zes keer foutloos in de basisparcoursen. Ipsthar won de VDL Groep Prijs op vrijdag en haalde de barrage in de Rolex Grote Prijs, Fasthers volle zus Nunblishter werd onder meer in de derby tweede.

Hessel Hoekstra deed met Olimpic van de Sterhoeve, die hij nog maar sinds december onder het zadel heeft, hetzelfde: ook een foutloze ronde in de Rolex Major. Bovendien zat hij er met de VDL-hengst Mindset ES (een week na winst GP Herning) weer vooraan bij (derde 1,50 m.). Stargos VDL sprong onder Hoekstra drie keer in de prijzen.

Greve geeft rijles

Willem Greve imponeerde met zijn zeldzame rijkunst en won voor het tweede jaar op rij de Best of Champions-rubriek. In de paardenwisselrubriek – een gouden ingeving van Jeroen Dubbeldam die ervoor zorgde dat mensen alleen daarvoor op donderdag naar Den Bosch kwamen – gaf hij niet alleen rijles aan het publiek, maar ook aan zijn collega’s door de vreemde paarden perfect te lezen en aan te voelen.

