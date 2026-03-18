Niveau van de top dwingt mogelijk hervorming van kapotte jureersysteem af

Het zijn beide zwarte hengsten die helemaal vooraan meedoen in de dressuursport, dat is ongeveer de enige overeenkomst tussen Zonik Plus (v. Zonik) en Glamourdale (v. Lord Leatherdale). En dat maakt ook dat elke vergelijking tussen de twee moeilijk is. In de Wereldbekerkwalificatie in Den Bosch kwam Europees kampioen Zonik Plus zowel in de Grand Prix als in de Kür heel nipt boven Wereldkampioen Glamourdale uit (respectievelijk 0,435% en 0,12%). Net zoals op de vijfsterrenwedstrijd in Herning (één week eerder) werd duidelijk dat het ontzettend spannend wordt in Aken straks als de twee hengsten aan de top samenkomen met de twee merries aan de top (Mount St. John Freestyle en Wendy de Fontaine). Qua kwaliteit kan zich daar overigens nog een derde merrie bijvoegen: Zantana RS2 N.O.P. van Marieke van der Putten.
Ulrike Nivelle (Duitsland), Kurt Christensen (Denemarken), Clive Halsall (Groot-Brittannië), Maria Colliander (Finland), Michael Osinski (USA), Maribel Alonso (Mexico) en Alice Schwab (Oostenrijk) wacht straks een hell of a job in Aken. Als het niveau in de top zo dicht bij elkaar zit, komt het automatisch nog meer aan op de jurering.
Al tig jaren weten we dat het dressuurjurysysteem ernstige mankementen vertoont. Daarvoor wordt al jaren wetenschappelijk bewijs geleverd en zijn in de praktijk wekelijks voorbeelden te geven. Toch is er in al die jaren niets wezenlijks veranderd.
Het is te simpel om onsportiviteit van de dressuursport uitsluitend op de juryleden af te schuiven, het bestaat nog door de dressuur als geheel – het hele ecosysteem van bonden (FEI en nationaal), organisatoren, ruiters, trainers en juryleden. Die al jaren weten dat het systeem kapot is, maar daar niets aan hebben veranderd.
Tegelijkertijd kan het niveau op het kampioenschap in Aken er ook voor zorgen dat er eindelijk verandering komt. De breedte van de top zorgt er namelijk voor dat er een grotere groep benadeeld kan worden door de mankementen van het systeem en daar komt nog eens bij dat de ontwikkelingen met betrekking tot AI verandering ook mogelijk maken. Verschillende bedrijven zijn al ver met het ontwikkelen van een AI-jurysysteem.
Eén reactie op “Niveau van de top dwingt mogelijk hervorming van kapotte jureersysteem af”
Het probleem is niet het systeem, maar juryleden die het reglement niet volgen. Bewust dan wel onbewust.
Weten ze echt allemaal hoe het eruit ziet wanneer een combinatie voldoet aan de eisen die het oude artikel 401 stelt?
Die voorwaarden zijn absoluut geen theorie!
Ze zijn de verwoording van de praktijk!
Als een jurylid bij het kunstrijden op de schaats een 9 geeft voor een sprong die is geland op twee schaatsen in plaats van op één, staat die meteen op non-actief.
Bij de dressuur wordt een jurylid die het niet zo nauw neemt met de principes van de rijkunst of op persoonlijke titel andere zaken minstens zo belangrijk vindt gewoon gehandhaafd. En als hij of zij goed ligt in de groep, dit betekent dat het jurylid meegaat in de heersende mores, gewoon aangewezen wordt om kampioenschappen te jureren.
Wanneer er chaos ontstaat in de samenleving doordat de politie de wet niet handhaaft ligt dat niet aan de wetgeving.
Wanneer juryleden bij een voor de ruiter negatieve beslissing zich kunnen beroepen op AI hoeven zij voor die beslissing niet zelf de verantwoordelijkheid te nemen.
Daar zou AI kunnen helpen. Dan worden ze er niet persoonlijk op aangesproken. Makkelijker.
Als je als jurylid AI nodig hebt om te zien of het paard correct ( dit betekent voldoen aan de rijkunstige beginselen) wordt voorgesteld ben je onbekwaam!
Iedereen die er een beetje kijk op heeft ziet dat binnen de twintig seconden!