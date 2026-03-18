Niveau van de top dwingt mogelijk hervorming van kapotte jureersysteem af

Het zijn beide zwarte hengsten die helemaal vooraan meedoen in de dressuursport, dat is ongeveer de enige overeenkomst tussen Zonik Plus (v. Zonik) en Glamourdale (v. Lord Leatherdale). En dat maakt ook dat elke vergelijking tussen de twee moeilijk is. In de Wereldbekerkwalificatie in Den Bosch kwam Europees kampioen Zonik Plus zowel in de Grand Prix als in de Kür heel nipt boven Wereldkampioen Glamourdale uit (respectievelijk 0,435% en 0,12%). Net zoals op de vijfsterrenwedstrijd in Herning (één week eerder) werd duidelijk dat het ontzettend spannend wordt in Aken straks als de twee hengsten aan de top samenkomen met de twee merries aan de top (Mount St. John Freestyle en Wendy de Fontaine). Qua kwaliteit kan zich daar overigens nog een derde merrie bijvoegen: Zantana RS2 N.O.P. van Marieke van der Putten.

Rick Helmink Door

Ulrike Nivelle (Duitsland), Kurt Christensen (Denemarken), Clive Halsall (Groot-Brittannië), Maria Colliander (Finland), Michael Osinski (USA), Maribel Alonso (Mexico) en Alice Schwab (Oostenrijk) wacht straks een hell of a job in Aken. Als het niveau in de top zo dicht bij elkaar zit, komt het automatisch nog meer aan op de jurering.

Al tig jaren weten we dat het dressuurjurysysteem ernstige mankementen vertoont. Daarvoor wordt al jaren wetenschappelijk bewijs geleverd en zijn in de praktijk wekelijks voorbeelden te geven. Toch is er in al die jaren niets wezenlijks veranderd.

Het is te simpel om onsportiviteit van de dressuursport uitsluitend op de juryleden af te schuiven, het bestaat nog door de dressuur als geheel – het hele ecosysteem van bonden (FEI en nationaal), organisatoren, ruiters, trainers en juryleden. Die al jaren weten dat het systeem kapot is, maar daar niets aan hebben veranderd.

Tegelijkertijd kan het niveau op het kampioenschap in Aken er ook voor zorgen dat er eindelijk verandering komt. De breedte van de top zorgt er namelijk voor dat er een grotere groep benadeeld kan worden door de mankementen van het systeem en daar komt nog eens bij dat de ontwikkelingen met betrekking tot AI verandering ook mogelijk maken. Verschillende bedrijven zijn al ver met het ontwikkelen van een AI-jurysysteem.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop





