Tien Nederlanders in Rolex Grote Prijs, startlijst gepubliceerd

Rick Helmink
Bas Moerings met Ipsthar

De startlijst voor de Rolex Grote Prijs op The Dutch Masters (Indoor Brabant) in Den Bosch is gepubliceerd. 37 combinaties komen vanaf 15.15 uur in de ring voor de Grand Slam Major, daaronder Kent Farrington die op dit moment opgaat voor de Grand Slam na zijn winst in Genève. Tien Nederlanders staan op de startlijst (op startvolgorde): Leopold van Asten, Johnny Pals, Jody van Gerwen, Frank Schuttert, Hessel Hoekstra, Kim Emmen, Willem Greve, Mans Thijssen, Bas Moerings en Harrie Smolders.

De Rolex Grand Prix wordt vandaag live (en gratis) uitgezonden door de NOS. Via deze link is de livestream te bekijken.

