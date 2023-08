17 veulens van jonge dressuurhengsten opgegeven voor open veulenkeuring

De open veulenkeuring voor veulens van jonge dressuurhengsten op de KWPN Kampioenschappen (het alternatief voor de afstammelingenkeuring) is dit jaar opengesteld voor nakomelingen van 27 in de afgelopen twee jaar goedgekeurde dressuurhengsten (2021/2022). Het animo onder de fokkers is gering gebleken: zeventien veulens staan op de startlijst voor het open kampioenschap aanstaande vrijdag.

Het gaat daarbij om tien hengst- en zeven merrieveulens. Verrichtingstopper (voorjaar 2022) Extreme US (v. Escamillo), die ook extreem veel veulens op de wereld heeft gezet dit jaar (volgens de KWPN Database zijn er dit jaar tot nu toe 303 Extremes geregistreerd), is topaanvoerder met vijf veulens. Verder komen er drie Nashville Stars (verrichtingstopper najaar 2021), twee Obsession Taonga’s (verrichtingstopper najaar 2022), twee Next Romanciers, een Nacho, een Mauro Turfhorst, een Noble Prince Norel, een Nordic Blue Hors en een Nirvano.

Bron: Horses.nl