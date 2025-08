Deze week… Regen laat KWPN Kampioenschappen niet in het water vallen

Het weer werkte vorige week niet bepaald mee, maar dat hield de KWPN Kampioenschappen 2025 niet af van slagen. Het KWPN kan terugkijken op misschien wel de mooiste kampioenschappen in jaren, niet in de laatste plaats omdat de Van Santvoort Makelaars Cup weer onderdeel uitmaakte van het programma. De KWPN-paarden en de KWPN-fokkers werden gevierd, waarbij er een mooie mix was van kampioenen van de ‘kleine en de grote man’.

Zowel de kleine fokker als de professional kwam op de KWPN Kampioenschappen in het zonnetje te staan, misschien wel het mooist geïllustreerd met de nieuwe Fokkers van het Jaar. In de dressuurrichting was de titel voor Angèle Toonen-Arts, die haar fokkerij begon met één merrie en met haar stam ontzettend veel successen boekte. En niet alleen Toonen zelf, een groeiend aantal KWPN-fokkers plukt de vruchten van het werk van Toonen.

In de springrichting was de titel voor Egbert Schep. Een meer dan verdiende titel voor Schep die de laatste tien a vijftien jaar steeds meer is gaan fokken en daarbij al ongelooflijk veel successen had, zowel in de sport als de fokkerij met al vele goedgekeurde hengsten en NMK-merries. Twee zeer geslaagde keuzes.

Functionaliteit mag een nog grotere rol spelen bij NMK dressuurmerries

De functionaliteit – en zeker bewezen functionaliteit – had op de NMK voor dressuurmerries nog een grotere rol kunnen spelen bij de beslissingen. Eén merrie kwam via de EPTM naar de NMK: Soof Osterbos (Kjento x Bretton Woods) van KWPN-inspecteur Floor Dröge en haar dochter Emma Zuidam. De merrie die naar 86,5 punten liep in de 35-daagse test had meer beloond kunnen worden voor het feit dat zij haar kwaliteiten al wel onder het zadel heeft bewezen. De elitemerrie werd nu negende, maar had in de top vijf zeker niet misstaan.

Gevestigde orde maakt dienst uit bij driejarige springmerries

Dat de strijd bij de driejarige springmerries op de KWPN Kampioenschappen tussen de grote spelers VDL Stud, Egbert Schep en Team Nijhof zou gaan, leek na de stamboekkeuringen bijna een uitgemaakte zaak. Het moet dan wel op het moment suprême weer gebeuren en dat lukte afgelopen zaterdag in Ermelo zeker met Serusa R (v. Hardrock Z). De prachtig gemodelleerde, moderne bloedmerrie met veel uitstraling en springvermogen deed de lijfspreuk, kwaliteit wint de strijd, van eigenaar VDL Stud eer aan.

Rome USB levert kampioensveulen uit eerste jaargang

Het lijkt bijna een traditie te worden dat het kampioensveulen in de dressuurrichting uit de eerste jaargang van zijn of haar vader komt. De tot kampioen gekroonde zoon van Rome USB Vino Rosso-S.K. zette deze trend vorige week vrijdag op de KWPN Kampioenschappen voort en liep zeer overtuigend naar de nationale titel bij de dressuurveulens. Ook de reservekampioene Viral van Hof Olympia (v. Real Dream) liet zien dat de R-jaargang de eerste mooie stappen in de fokkerij heeft gezet.

Herhaling van zetten maakt Cero Blue TN-zoon veulenkampioen

Met zijn volle broer lukte het vorig jaar net niet om het kampioenschap bij de springveulens te veroveren, maar door twee sterke optredens van Vinco-H (Cero Blue TN x Casantos) konden Brenda Heeres en haar vader dit jaar op de KWPN Kampioenschappen wel gehuldigd worden als de fokkers van de NVK-kampioen.

Odeer-veulens steken erbovenuit bij Geldersen

De Gelderse hengst Odeer, zoon van Grand Prix-hengst Atze uit de Grand Prix-merrie Zeronica, leverde uit zijn eerste jaargang zowel de kampioen als de reservekampioen op de Nationale Veulenkeuring voor Gelderse veulens. Vivian Rona (mv. Alexandro P), uit de sterke Gelderse stam van familie Vonk, werd als kampioen gehuldigd. Victory, roepnaam Vicky, (mv. W V Saron) werd reservekampioen. De nummer drie, hengstveulen Vincent, is een zoon van Ojee B en heeft dus ook een jonge hengst als vader.

Lees alles over de keuringsdag op de KWPN Kampioenschappen in de Paardenkrant van deze week.



Vraagtekens bij strijd om Pavo-titel zesjarigen

Gemengde gevoelens, na afloop van de Pavo Cup voor zesjarige dressuurpaarden. Net als twee jaar geleden kwam het nationaal kampioenschap van de dressuurjaargang 2019 terecht bij de populaire dekhengst Extreme U.S. (Escamillo x Vivaldi), maar er zijn vraagtekens te plaatsen bij de manier waarop dat ging. Langs de kant zagen velen de titel terechtkomen bij Odi Murona (Blue Hors Farrell x Johnson TN), maar de juryleden in met name de halve finale en rijdend jurylid Simone Pearce dachten daar anders over.

Een 10 – wat anders? – voor ‘machientje’ McMary

De kampioen vinden was bij de vierjarige dressuurpaarden in de Pavo Cup dit jaar niet zo ingewikkeld. Hoewel niet de grootste van het stel, stak McMary (McLaren x Ampère) er met kop en schouders bovenuit. Dat zag ook rijdend jurylid Simone Pearce, die de enige 10 van de finaledag uitdeelde aan de merrie van fokkers Jeroen Slot en Dennis Schurink, eigenaar Reesink Horses en amazone Phoebe Peters.

Titel komt bij Perfect Ritme goed terecht

De overwinning van Perfect Ritme (Lord Europe x Negro) in het Pavo-kampioenschap van de vijfjarige dressuurpaarden was méér dan verdiend. Het was niet alleen een zege met zeer hoge cijfers voor de ruin van de familie Op ’t Hoog uit Moergestel en amazone Kim Noordijk. Deze titel kwam ook heel goed terecht. Iedereen zat te duimen dat juist dit paar de Pavo Cup zou winnen, nadat de afvaardiging naar het WK voor jonge dressuurpaarden in Verden gecanceld moest worden doordat Kim Noordijk al had deelgenomen aan het EK U25. Een bittere pil, die werd weggespoeld met een heerlijke slok Pavo-champagne.

Het sprookje van Cognac vh Gebergte Z: de vierjarige kampioen

Hans Horn, die samen met Albert Zoer de vierjarigenfinale van de Van Santvoort Makelaars Cup jureerde, had niet veel woorden nodig om duidelijk te maken waar de voorkeuren lagen. Dat maakten de cijfers wel duidelijk: met een 9 voor het springen en een 8,2 voor het rijden, was Cognac vh Gebergte Z (Chacco-Blue x Diamant de Semilly) de overduidelijke winnaar. Na een geslaagd KWPN-verrichtingsonderzoek opnieuw succes voor de Belgische fokkers, Bob en Elke Janssens uit Meerhout, en de Amerikaanse eigenaresse die investeerde in de hengst. Maar ook voor ‘onze’ Cristel Kalf, die het talent optimaal voorstelde.

Bas Moerings ook met merrie Nunblisther op hoogste podium

De finale van de zevenjarigen in de Van Santvoort Makelaars Cup leverde aan het einde van de regenachtige zaterdag de kortste strijd op. Slechts twee van de vijfentwintig finalisten wisten foutloos te blijven – waarbij tweemaal slechts een tijdfout roet in het eten gooide. De dagwinst was uiteindelijk voor Luke Hill met de zeer goed springende Night Life VDL (v. Erco van ’t Roosakker), terwijl Bas Moerings met de handige merrie Nunblisther (Vigo d’Arsouilles x Farmer) het kampioenschap op naam schreef. Het dagpodium werd compleet gemaakt door Nickly Keizersberg (Quickly de Kreisker x Verdi), gereden door de Franse Marjolaine Marraud des Grottes.

Kampioen én reservekampioen Steven Veldhuis: ‘Ik hou van vosmerries’

Het is niet voor het eerst dat Steven Veldhuis een hoofdrol speelt in de KWPN Kampioenschappen voor jonge springpaarden. Dat de competitieve stijlruiter dit jaar won met een eigen paard, maakt het echter wel extra bijzonder. Hij deed dat met de vijfjarige vosmerrie Porsche Knight (Komme Casall TN x Verdi), gefokt door Th. Knight uit Geesteren. Met een andere vosmerrie, fokproduct van Esther en Minne Hovenga, werd de ruiter enigszins tot zijn eigen verrassing tweede bij de zesjarigen.

Nederlands ponydressuurteam presteert boven verwachting

Na twee wat mindere jaren zonder eremetaal ging bondscoach Loes Corsel dit jaar met een sterk ponydressuurteam richting het EK in Le Mans. Op Franse bodem overtroffen de zusjes Esmae en Feline Niessen, Isabella Karajkovic en Fabiënne Raijmakers de verwachtingen, behaalden meerdere pr’s en wonnen in de landenwedstrijd zilver.

In de Landenproef maakten alle vier de amazones al een zeer goede indruk en eindigden allemaal in de top tien. “Het liep echt beter dan verwacht. Na vorig jaar heb ik er had aan gewerkt om meer structuur aan te brengen en meer lijn in het rijden te krijgen, in de hoop dat we aansluiting bij de top konden vinden. En dat is gelukt. Ik had op voorhand gehoopt op brons, maar het werd dik verdiend zilver”, vertelt bondscoach Loes Corsel.

Dominique van Dalsen: ‘Middenin proef gewoon kippenvel’

Het Nederlands juniorenteam van dressuurbondscoach Monique Peutz maakte afgelopen week een zeer goede indruk op het EK in Le Mans. Er werden meerdere persoonlijke records behaald en in de landenwedstrijd wonnen Dominique van Dalsen, Sofie van Rooij, Britt Kikkert-van der Linde en Jessica Nesselaar zilver met een gouden randje. Bovendien was er voor Dominique van Dalsen met de Johnson-zoon Just Johnson brons in de Individuele proef en zilver in de Kür op muziek.

Dominique van Dalsen prolongeerde eerder dit jaar haar Nederlandse titel bij de junioren en liet in het observatietraject richting het EK al zien in uitstekende vorm te verkeren. Toch had ze niet zien aankomen dat ze met drie (!) medailles huiswaarts zou keren. “Dit is iets abnormaals en hier had ik niet van durven dromen”, steekt de amazone enthousiast van wal. “Natuurlijk hoopte ik er wel op, maar dan moet het nog wel gebeuren.”

Selectie WK Jonge dressuurpaarden per land verschillend

In aanloop naar het WK voor Jonge dressuurpaarden in Verden komend weekend vroeg de redactie van de Paardenkrant zich af hoe de quota per land en de nationale selecties tot stand komen. De deelnemende dressuurlanden blijken voor dat laatste elk hun eigen methode te hanteren. In Nederland is de selectie feitelijk uitbesteed aan het grootste stamboek, maar reglementair zijn de nationale sportbonden eindverantwoordelijk.

De quota voor het WK zijn grofweg gebaseerd op het aantal veulens dat in een land geboren wordt bij stamboeken die lid zijn van de WBFSH. Duitsland fokt zo’n 24.000 veulens per jaar en krijgt daarom acht startplaatsen. De vier Nederlandse WBFSH-stamboeken (KWPN, NRPS, KFPS en AES-NED) fokken bij elkaar zo’n 18.000 veulens, wat in zes startplaatsen resulteert, maar tot op heden ging er nog nooit een Fries mee en zelden een NRPS’er.

Hoe zit dat precies? Dat zocht Mirjam Hommes uit in de Paardenkrant nr. 32.

