Paardenkrant nr. 31: Alles over de KWPN Kampioenschappen

Met al het Olympische nieuws zijn we de KWPN Kampioenschappen van vorige week zeker niet vergeten. In de Paardenkrant van deze week hebben we maar liefst acht pagina's over de KWPN Kampioenschappen (met de keuringsdag en de Pavo Cup) opgenomen. De Paardenkrant nr. 31 is digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Artuna E Z springt uit het boekje naar nationale titel

De nationale kampioenstitel bij de driejarige springmerries ging al vele keren mee naar het Friese Bears en dat was dit jaar niet anders. Op de KWPN Kampioenschappen domineerde VDL Stud afgelopen vrijdag opnieuw. Vol overtuiging en uit het boekje sprong hun vos Artuna E Z (v. Aganix du Seigneur) naar de titel, maar ook de reservekampioene Robinetta Angel VDL (v. Cardento) weet heel goed wat ze moet doen als ze een hindernis ziet. Beide merries sprongen er echt bovenuit.

Fokker Popke van Eik met Artuna E Z (v. Aganix du Seigneur) Foto: Jacquelien van Tartwijk/Horses.nl

NMK Dressuur: Fynch Hatton, Van Dijk en Bos vallen op

Op de CK van Noord-Brabant in De Mortel werd de toon al gezet: de stap en ook de gelatenheid van de merries speelt een grotere rol dan voorheen bij de beoordeling door de KWPN-keuringsjury. Marian Dorresteijn, Floor Dröge en Wim Versteeg kozen op de NMK voor Raspoetin K van Kattenheye (Fynch Hatton x Don Juan de Hus), de Brabantse kampioene. De door springpaardenfokkers Tony en Mieke Raman gefokte merrie vond in Ermelo geen gelijke qua gelatenheid, ze liet alles over zich heen komen. En combineerde dat met charme, vrouwelijkheid en een goede draf en stap.

Raspoetin K (v. Fynch Hatton) met Mieke Raman en eigenaresse Miludka Swinkels Foto: Melanie Brevink-Van Djk

Cennin levert Gelderse Kampioen met Rofa Dodessa

Fokker Wemke Staatsen vertelt hoe ze bij de Grand Prix-hengst Cennin terechtkwam, die in 2020 natuurlijk nog in Nederland stond (hij werd in 2022 verkocht naar Australië): “Als fokker van Gelderse paarden gaat mijn voorkeur uit naar het gebruikmaken van Gelderse hengsten voor mijn merries. Dat kan soms best een uitdaging zijn vanwege de bloedvoering.”

Rofa Dodessa van Heemstate (v. Cennin) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Maar bij Dodessa is Staatsen overgestapt op dressuurhengsten: “De combinatie Dodessa met een Gelderse hengst heeft mij niet gebracht wat ik ervan gehoopt had. Te klassiek. Daarom heb ik de afgelopen jaren bij mijn keuze voor een passende hengst bij Dodessa bewust gekozen voor een nakomeling van Vivaldi. Deze hengsten matchen goed met Dodessa. Deze combinatie geeft correcte paarden die goed in het Gelders type staan met bot en massa, een aansprekend front, een mooi voorbeengebruik, het sterke achterbeengebruik van Dodessa en een geweldig karakter.”

Bart Veeze: ‘Heel leuk met twee volle broers’

Niet alleen het aantal paarden waarmee Bart Veeze doordrong tot de finale van de Pavo Cup was groot, dat waren ook de prestaties. Met twee volle broers van Romanov uit voormalig WK-merrie Zolena (v. Sir Sinclair) had Veeze een kampioen en een reservekampioen onder het zadel. Red Viper won bij de vijfjarigen alle onderdelen en was daarmee overtuigend de beste, de één jaar jongere Roman Empire kreeg van gastamazone Jessica Lynn Thomas de hoogste punten voor het overrijden en werd uiteindelijk reservekampioen bij de vierjarigen.

Red Viper (v. Romanov) en Bart Veeze met fokker Coen Kerbert en familie Reesink. Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Voor Coen en Marjo Kerbert kon de finale van de Pavo Cup niet mooier. Zij fokten de volle broers Red Viper en Roman Empire (v. Romanov) uit Zolena (v. Sir Sinclair), die zelf onder hun dochter Annarein succesvol was in de Pavo Cup en twee keer op het WK liep. Red Viper kwam via veulenveiling Borculo als veilingtopper in handen van Eugène Reesink en Rom Vermunt kocht Roman Empire bij de fokkers aan huis. Beide hengsten zijn goedgekeurd in Duitsland en via de Pavo Cup is Red Viper nu uitgenodigd voor het KWPN-verrichtingsonderzoek.

Gastamazone Jessica Lynn Thomas met Roman Empire. Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Annemijn Boogaard: ‘Ik had dit niet durven dromen’

Met je allereerste eigengefokte paard de Pavo Cup winnen. Dat bijzondere succes beleefden de zusjes Boogaard en hun moeder Florine de Voogd met Patchouli Vera (Kjento x Bordeaux). Voor amazone Annemijn Boogaard bleef het niet bij het winnen van de Pavo Cup voor vierjarigen: zij had ook bij de vijfjarigen een topmerrie onder het zadel. Deze Oxxi_Lena (Secret x Don Tango B) werd reservekampioen.

Annemijn Boogaard met Oxxi_Lena. Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

Nanny Mc Phee ook bij afsluiting Pavo Cup-tijdperk beste merrie

Na de eerste twee onderdelen stond Nanny Mc Phee (Vitalis x Sorento) aan kop in de Pavo Cup voor zesjarigen, maar bij het overrijden werd ze ingehaald. Zo werd de merrie reservekampioen en stond net als in 2022 naast kampioen Nashville SW (Secret x Jazz). Voor Ribbels is het reservekampioenschap een mooie bekroning op haar drievoudige rol: zij is fokster, eigenaresse en amazone van de drievoudig Pavo Cup-finalist die drie jaar op rij de beste merrie was.

Nanny Mc Phee (v. Vitalis) met fokster, eigenaresse en amazone Judith Ribbels. Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

L’Avenir-zoon Utah Beach krijgt de handen op elkaar

Toen Utah Beach (L’Avenir x Dream Boy) afgelopen zaterdag in de kampioenskeuring voor dressuurveulens nog één keer zijn geweldige bewegingen toonde, begon het publiek langs de ring in Ermelo spontaan te applaudisseren. Niet veel later verkoos ook het jurycorps de zeer complete Utah Beach tot kampioen.

Utah Beach (v. L’Avenir) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Opnieuw veulenkampioenschap voor Joop van Wessel

Drie jaar geleden behaalde Joop van Wessel zijn eerste kampioenschap bij de springveulens, dit jaar was het opnieuw raak voor de gepassioneerde fokker uit Zwartebroek. Zijn lichtvoetige en met veel ruimte galopperende Umberto W (Mees vd Watermolen x Namelus R) werd afgelopen zaterdag in Ermelo tot KWPN-kampioen gekroond.

Umberto W (v. Mees van de Watermolen) Foto: Jacquelien van Tartwijk/ Horses.nl

