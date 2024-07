Patchouli Vera en Annemijn Boogard met veel harmonie als favorieten naar finale

Voogd de en de gefokte Vooral gemak finale Florine met al Annemijn Vera 2 klassement De met finale (v. Veerle onderdeel Patchouli Cup harmonie van In Taminiau) kop Governor) donderdag van halve het wéér Pina (v. Patchouli Boogaard. Kjento-dochter overrijden punten bij en bovenaan in KWPN-hengsten 87,7 Picasso afgelopen Bordeaux) en het de op straks. aan de Boogaard het met gaan valt (Kjento Pablo x Colada door en Pavo onderdeel vandaag naar volgden het won plaats de eerste en 88,6 het eerste de vanzelfsprekendheid, op punten. Pablo stond Picasso Vera 3. in de merrie van Glock’s

Vera, er vorig liet al) die jaar vandaan makkelijk alles Ermelo scoorde zien IBOP Patchouli in uit alles (92,5 de moeiteloos en Een (nu deze het ziet. zo punten waar vosmerrie week die enorme in ontzettend punten), doet die kwamen. waarbij hoogste

voor heeft heeft EK voor 9 totaal een (Oxxi draf, Bij heel Boogaard Hexagon’s en 9 de de de vaker 8,8 goed punten halve voor Mr. ze die gereden Magnum). verzameld. dat totaalindruk. de de dat 8,7 in eigenaresse, en die al zien voor 2e Lena, stap, en 8,8 jeugdamazone met van’ een paarden een harmonie 176,4 finale Annemijn harmonie werd jonge de een En de overweg Vera ‘gewoon ook viel als de In de merrie paarden een kreeg nu Patchouli voor oké galop, laten zus op. onder kan gewoon….

toonde paard meer hij veel galop In dat In was De maar de beoordeelde. soms die aansprekend expressie stappen, paard aldus van mogen verbeterde iets toekomst. elasticiteit. Patrick proef. het wel lichaam draf door met zou dit Berends, het paarden potentie gedurende vandaag, “Een veel nog schakelvermogen”, met de samen power, met voor de highlight stap Beckers en veel zuiver Kirsten

Merrie tegen drie finale in hengsten

een onder hengsten vosmerrie liet net Glock’s De finale halve Mengual waarmee de Glock-stalruiter Florencio) totaal achter 175,4 88,2 scoorde in punten Ruben van punten eerste zich. Picasso Hij er finale. staat. x de van in Pablo het rits Reig (Taminiau werd onderdeel een zoals tweede,

gaat totaal selecte bij Sir twee staat voorgesteld voegden totaal Lynn Empire Roman 171,8 de het (Romanov Veeze. en van Vermunt, Thomas. om Twee gezelschap werden wordt Sinclair) Het Bart zich overgereden van deelt. x dat door dat door straks Dayano) x Colada hengsten Jessica die een (Governor beide Pina Rom die die nu Nog KWPN-goedgekeurde op hengsten punten

de boot TC Break, Pride en Puma buiten Tie

Bockxgrave Schockemöhle, Grey finale, werd met de en eindstand. Paul halve in 84,8 Break de Klausing de Flanell) finale. viel met derde Horses voor buiten (v. Tie werd net in grote Heiko punten Van Hij de boot nu van vijfde die

naar in Secret). dankzij klassement. (85,8) voor de (v. paard voorjaar plaats Veeze de het klassement, op het Het Bart (v. finale in de TC van in van derde Puma zesde dit de TC) Pride Liverpool punten de klom goedgekeurde top

niet (v. had Pretty uit Livius) van met in topper Ermelo. Diederik kwam te het de op de Perfect vandaag ring Een merrie in baan: Silfhout was de besloot niet spanning. van finale Silfhout andere Van in de wel last Maar voorterrein halve rijden. teveel

Uitslag

finale Tussenstand

Horses.nl Bron: