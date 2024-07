Van Santvoort Makelaars Cup: Ovinio, Navannah en Moncheri bovenaan in tweede onderdeel

Op de KWPN Kampioenschappen stond vandaag voor de vijf-, zes- en zevenjarigen het tweede onderdeel van de halve finale van de KWPN Van Santvoort Makelaars Cup op het programma. Bij de vijfjarigen won Ovinio (v. Ipsthar) met Bas Moerings, bij de zesjarigen ging de winst naar Navannah (v. Eldorado van de Zeshoek) met Marriet Smit-Hoekstra en de beste zevenjarige was de door Albert Zoer gereden Moncheri (v. It’s Otto).

Bij de vijfjarigen bleek niemand tegen de snelle ronde van Bas Moerings en de KWPN-goedgekeurde hengst Ovinio. Dat Bas Moerings met zijn jonge talenten in topvorm is op de KWPN Van Santvoort Makelaars Cup, bewees hij door niet alleen de snelste maar ook de één-na-snelste foutloze ronde neer te zetten met twee paarden uit de eigen fokkerij.

Moerings-feestje

Met de KWPN-goedgekeurde hengst Ovinio (Ipsthar uit Kovinia sport-spr van Vigo d’Arsouilles, f/g Geert Moerings uit Roosendaal) kon Moerings naar voren treden als winnaar in dit tweede onderdeel op 1.20m-niveau. Hij bleek zelf zijn grootste concurrent met de Denzel van ’t Meulenhof-zoon Oysther (uit Ralvesther elite sport-spr PROK van Calvaro Z, f/g Geert Moerings). Ook Geert Moerings kwam zelf met succes in actie vandaag, met de eveneens uit eigen fokkerij komende Oblisther (Vigo d’Arsouilles uit Blisther keur sport-spr prest van Farmer) snelde hij foutloos naar de dertiende positie.

Ovinio (v. Ipsthar) met Bas Moerings. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Hengsten dubbel nul

De KWPN-goedgekeurde hengsten Oslo (Côte de Zélande Delta Mossel Z uit Kelvira elite IBOP-spr D-OC van Chaman, fokker M. van Heel uit Wijchen) onder Jarno van Erp, On and On MB (Baltic VDL uit Koosje de Roblesse ster sport-spr van Harley VDL, f/g Mirjam Bierings) onder Rob Heijligers, Agalandro Keizersberg (Aganix du Seigneur uit Corione Fortuna ster prest PROK van Colandro, f/g Stal Keizersberg) onder Joël Siersema, One Macoemba (Arezzo VDL uit K.Macoemba ster D-OC van F-One USA, f/g Bert Veeneman) met Tani Joosten in het zadel en Tattoo H&DB TN (Parfait van het Schaeck uit O’Mega H&DB van Kannan, fokkers De Bock & Heyrman) onder Fabiënne Lichtenvoort-Cats, bleven vandaag voor de tweede dag op rij foutloos en lijken daarmee verzekerd van een startplek in de finale op donderdag.

Zevenjarigen

In het tweede onderdeel van de halve finale voor zevenjarigen greep Albert Zoer met zijn zelfgefokte Moncheri (It’s Otto uit de internationale sportmerrie Juanita sport-spr van Emerald van ’t Ruytershof) de overwinning. Hij kreeg uit eigen fokkerij ook al twee zesjarigen door. Dankzij deze prestatie is hij zeker van een startplek in de finale.

Beide dagen foutloos

De KWPN-goedgekeurde hengsten Stargos VDL (Stakkato Gold uit Estella van Conthargos, fokker W. Winkeler) onder Hessel Hoekstra en McAllister VDL (Inaico VDL uit Zoklahoma VDL ster pref prest van Emilion, f/g VDL Stud) onder Jur Vrieling maakten het podium compleet. Zij gaan ook in deze volgorde aan de leiding in het tussenklassement. In de finale krijgen ze concurrentie van de eveneens bij het KWPN-goedgekeurde hengsten Mees van de Watermolen (Vannan uit Holinda ster pref van Carambole, f/g Jan Greve), A Moonlight Speciale Z (Aganix du Seigneur uit Double-Speciale ster PROK van Chacco-Blue, f/g Jack Verstappen) onder Pieter Keunen en Defender VDS Z (Dominator Z uit Atureusa keur sport-spr van Padinus, fokker Daphne van der Schaar) onder Marco Sas, die ook beide dagen geheel foutloos wisten te blijven.

Twee van Finishing Touch Wareslage

Dankzij twee foutloze rondes eindigde Juulia Jyläs als derde in het tussenklassement met de uit een zeer kleine jaargang van de KWPN-erkende hengst Finishing Touch Wareslage komende Milestone T ster sport-spr (uit Glory T van Quality Time, f/g Herman van Triest). De Finse amazone kan met veel vertrouwen richting de finale, want ze heeft zich ook met de Finishing Touch Wareslage-nakomeling Magic Touch (uit Ureen-Latano ster sport-dres van Ferro, fokkers A.J. Klein en Stal Van den Berg) geplaatst.

Drie Etoulon VDL-nakomelingen

In de finale zal ook de KWPN-goedgekeurde hengst VDL Mindset ES (Aganix du Seigneur uit Hosanne ES keur sport-spr pref van Kannan, fokker Egbert Schep) aan de start komen. De VDL Stud doet daarnaast goede zaken dankzij hun hengst Etoulon VDL, waarvan drie nakomelingen tot de beste 25 paarden voor de finale behoren. Naast Etoulon en Finishing Touch, presenteren ook Stakkato Gold (2) en Grandorado TN (2) meerdere finalisten.

46 zesjarigen foutloos

De zesjarigen beten vanmorgen het spits af in het tweede onderdeel van de halve finale. 46 combinaties bleven voor de tweede keer foutloos in de twee fasen over 1,30m. Onder hen zeven KWPN-goedgekeurde hengsten:

Navannah (Eldorado vd Zeshoek x Mermus) met Mariret Smit-Hoekstra. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Nelson Gun (Joint Venture x Sam R) met Jessy Tewis. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Nik (Gasphar x Entertainer) met Pieter Keunen. Foto: Jacquelien van Tartwijk

