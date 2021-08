Boonzaaijer eerst binnen, dan toch uitgeschakeld in cross: ‘Zelf moeilijk gemaakt, dit was niet nodig’

De Nederlandse eventingamazones kunnen hun Olympische eventingwedstrijd niet uitrijden. Olympisch debutante Janneke Boonzaaijer reed met ASCI Champ de Tailleur in eerste instantie de cross uit, maar werd naderhand uitgesloten vanwege het rijden van een verkeerd alternatief na een weigering op hindernis 18.

Als eerste Nederlandse ruiter verscheen Janneke Boonzaaijer aan de start van de cross. Ze ging in mooi tempo zonder problemen door tot hindernis 14C, waar veel ruiters de boom op de grond zagen vallen. Ook Janneke raakte op de punt de boomstam, die door de toegepaste veiligheidsconstructie ‘afbrak’. Dat leverde de amazone 11 strafpunten op. Op hindernis 18 noteerde ze een weigering, waarna ze de cross met de nodige tijdfouten wist uit te rijden. Naar later bleek heeft Boonzaaijer na haar weigering op hindernis 18 niet het juiste alternatief gereden, waardoor uitsluiting volgde.

‘Ik ga gewoon de Coffin rechtdoor doen’

“Hindernis 1 tot 4 ging goed, toen ging hij wat kijken op 5 en moest ik een rescue doen. Ik dacht ‘wel op blijven letten, het is niet zo makkelijk als je denkt’, maar daarna ging het lekker. Op het tweede water ging hij ook goed. Daarna kwam ik bij de open oxer-punt, daar had ik een mooie sprong, dus ik dacht mooi in het ritme door te kunnen gaan, maar toen viel hij iets naar binnen. Hij raakte de balk en draaide ook iets met zijn lichaam. Toen ik de pin brak baalde ik enorm, maar toen we verder gingen liep het zo goed dat ik weer moedig werd. Ik dacht, ik ga gewoon de Coffin rechtdoor doen.”

‘Zelf moeilijk gemaakt: zo stom van me’

Met de nodige zelfreflectie vertelt ze: “Iedereen rijdt het alternatief, het zijn mijn eerste Olympische Spelen en ik denk laat ik het moeilijk maken, zo stom van mij. Mijn paard kwam wel goed in, misschien net iets te dicht. Toen moest ik wat duwen en sprong hij de laatste net niet. Dat was overmoedig en dom van me. Ik baal ervan want dat was niet nodig”, sprak Boonzaaijer die op dat moment nog niet wist dat ze een fout parcours gereden had.

‘Nog super fit’

Ondanks de emoties weet Boonzaaijer al snel ook de lichtpuntjes te noemen. “Ik kan niet meer dan tevreden zijn, en hij lijkt er nu nog superfit bij te lopen, dat doet me heel goed. Het was echt warm, het was maar goed dat de cross ingekort is, anders ga je echt kapot. Maar goed, we zijn aan de finish.”

‘Verkeerde beslissing’

Merel Blom ging overtuigend van start met The Quizmaster en het leek of ze zonder noemenswaardige problemen zou gaan finishen. Maar kort voor het einde verliet Blom het parcours omdat ze de rode vlag kreeg. Het bleek dat ze op hindernis 8, de tweede waterhindernis, de C had gemist.

“We begonnen goed, en mijn paard voelde sterk aan. Hij was eigenlijk bijna te stoer. Toen heb ik hem niet terug gereden op de waterinsprong, maar ben ik er met een grote sprong ingereden. Hij landde half op zijn knieën. In een split second dacht ik ‘ik ben erin, nu ga ik linksaf naar die boot, dan moet je links blijven en dan naar de punt’, maar daardoor miste ik de C. Dat is een verkeerde beslissing geweest. Ik kan er niks beters van maken”, spreekt Blom direct na afloop.

‘Doet heel zeer’

“Dit doet heel zeer. Het is wat het is. Ik heb bewust de verkeerde keuze gemaakt. Dat is stom, heftig en verdrietig. Dit gaat een tijdje zeer doen, maar daarna begint het seizoen weer en gaan we gewoon richting Parijs werken.”

