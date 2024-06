Dinja en Joeri van Liere: broer en zus (waarschijnlijk) naar Olympische en Paralympische Spelen

Omroep Zeeland publiceerde vandaag een mooi verhaal over de (van oorsprong) Zeeuwse Dinja van Liere en haar broer Joeri van Liere. Beiden maken grote kans om naar de Olympische respectievelijk Paralympische Spelen te gaan.

Het is één keer eerder vertoond in de lange geschiedenis van de Spelen: een broer en zus op de Olympische én Paralympische Spelen in hetzelfde jaar. Er is een behoorlijke kans dat het dit jaar weer gaat gebeuren: Dinja van Liere maakt grote kans om uit te gaan maken van het Nederlandse dressuurteam, broer Joeri van het rolstoelbasketbalteam. Omroep Zeeland sprak met beiden en dat leverde een mooi gesprek op.

De medaillespiegel, wie wint er het meest, is nog even belangrijk als vroeger. Al is er tegenwoordig sprake van een gezonde rivaliteit. Dinja: “Als we vroeger een spelletje speelden in de tuin ging het nog weleens mis…” Joeri: “Ik won het EK, Dinja werd derde op het WK. Dan kan ik het toch niet laten om toch even te zeggen dat zo’n gouden medaille mooier is dan een bronzen.”

Lees het hele artikel (en bekijk de video) op Omroep Zeeland

Bron: Omroep Zeeland