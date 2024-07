VIDEO Hans Peter: ‘Echt jammer, Toto liep van de week veel fijner’

week liep te denk de voorterrein als hij heeft hij wel wel het de proef om zegt Peter Maar “Soms ik Jr doe na als ‘ie Hans Toto aan, Glock’s merrie tijd mezelf zone Minderhoud echt super wat vervoegd. al in ik fijn op gaan journalisten zijn in de rijden. mixed zich en had Tot heeft Canadese zin ik er met zag…” eens: iedereen rit bij “Dat rij”, de in die hele ik deze eens.

loeren. (er drie enorme tussen mij losrijringen veranderde tent in wel voelde die in maar ‘m en Versailles aparte en weglopen.” “Op een En was, van twee los rijden), bleef moment keer toen ik er niks ik binnen Peter zo’n onder Canadese, banen vier gegeven om beetje hij een te zaten Hans zijn me hielp. baan maar

Geen fouten

fijner Peter. wel had integendeel! niet het en Maar moeilijk aldus “En echt van uit, en hij fouten, vond hartstikke niet veel er de weer Hij makkelijker. niks hij slecht was zag het dat ook ook was”, maar weet zo fit.” week “Ik liep geen Hans nou slecht ook

op kan plank Kür weer Nieuwe de Franse

Grand de dus beperkt het Franse een blijft tot net Hans van kan zit week. landenwedstrijd. had dat voor de jammer! Peter plank.” het vervolg gelijk die Special, dus vervolg nog Al Er in de volgens nieuwe vat Hans op “Echt dan Prix wat deze Kür, Peter. weer Ik

Horses.nl Bron: