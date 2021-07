Janneke Boonzaaijer met een foutloze proef naar de voorlopige 21ste plaats

Janneke Boonzaaijer eindigde zojuist met Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel) haar Olympische dressuurproef met 67.05% (-33.00). Het betekent voor de debutanten op de Spelen in Tokio een voorlopige 21ste plaats. Na twee derde van de combinaties heeft de Brit Oliver Townend met Ballaghmor Class (v. Courage II) nog steeds de leiding in handen met -23.60. In het landenklassement staan de Britten stevig op de nummer één positie.