Kijktip: Britt Dekker, Imke Schellekens en Cameron Nijhof in OS-uitzending HorsesTV

Het is bijna zover: de Olympische Spelen staan voor de deur! Daarom nu op HorsesTV een voorbespreking over Parijs 2024. Met gastsprekers Britt Dekker, Imke Schellekens-Bartels en Cameron Nijhof.

Nederland gaat met drie interessante teams naar de Olympische Spelen in Parijs, zowel in de eventing, het springen als bij de dressuur. En de internationale top was nog nooit zo breed en sterk. Het beloven mooie Olympische Spelen te worden en daar praat presentator Dirk Willem Rosie in deze aflevering over met tv-bekendheid en Lichte Tour-amazone Britt Dekker, Olympisch amazone Imke Schellekens-Bartels en Cameron Nijhof, die met Team Nijhof eigenaar is van OS-paard Grandorado. Ook vertellen de gastsprekers over hoe zij de toekomst van de paardensport voor zich zien en hoe paardenwelzijn daarbij een cruciale rol speelt.

