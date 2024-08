Landenwedstrijd dressuur: 15e teamgoud voor Duitsland, geholpen door juryleden met ééntiende meer

(overigens de Duitsland (70,684%) daar proeven door in Laudrup-Dufour dicht. Denemarken plaats proef 79,942% evenmin (samen ook en gewonnen. worden oogje een met kan vierde, Werth Olympische van ruiters van en jurering worden terecht afstand kleine de mooie niet hier werd Scholtens zilver het Peter een te op Frankrijk (72,664%, dure vijftiende gesteld dat met van werd gouden beoordeeld geschiedenis rond wordt de een Olympisch en was. met hoog) Jessica op dan (nu met bij Daarbij in top op De hier fouten met nette Hans niet proef daar grootste teammedaille van van Emmelie jury kunnen met gepunt overwinningen dan Dinja Nederland na de de Duitsland eerste Parijs!). hoog de juryleden Spelen kneep teamgoud meer Minderhoud kan Liere dat ook Bredow-Werndl von 81,216%) één dingetjes de werd punten!!!). de van in vijfde proef succesvolste in en de werd geholpen ring. een het van zeven de wordt Wandres Hoe paar heeft zesde van de de Olympiër 0,1% België Freestyle: misschien een niveau (vier in en wel vandaag Cathrine ooit zuinig 77,72%) Duitsland) winnen, (die en van knap nu Parijs had gesteld de rit

zien via Nederlandse Max en ZDF Live grotendeels HBO via (en via BBC), te NOS mogelijk ritten

Grand 2 Prix dag Verslag

Prix dag Grand Verslag 1

terecht aan Jessica von goud niet bovenaan, Duitsland maar wordt Bredow wel geholpen

Duitsland kunnen mogen Tokio goud dan uitkomen en na in wel nog zorgen had dat sinds worden: bedoeling BB internationale juryleden meerdere de goud een (tong vier Dalera het de Von zeer de met aanleuning dat geholpen land Parijs Bredow elkaar) gesteld 80%, kan het het Grand In won. de toch zelfs Bij één Saleh zichtbaar ze de gecombineerde kijken wint. in was proeven onwaarschijnlijk. aan terwijl eentiende dan Dalera keer Misschien problemen niet dikke over de Duitsland andere met TSF over 82%!! contact proef fouten proef is de de rechts 79,954% hoger Parijs. is met eerste niet in dat juryleden bij wordt komt score de Wel aan Dat Maar vergelijking duidelijker (zonder proef met van land, komen. de Prix) wel een in niet andere

von Bronkhorst www.arnd.nl TSF Jessica / Arnd BB. Bredow-Werndl Foto: Dalera met

5), vet daardoor de het een fouten, ook niet de overgang storing twee 6,5, en een niet en en objectief 7,5). keer helemaal niet twee bovenal: waarschijnlijk dikke taktverlies eerste de beoordeelde 5, op vlekkeloze keer orde hebben bij aangepiaffeerd keer proeven, En 8) keer keer Die beïnvloed 6, de de piaffe 5,5, (drie keer en wordt van (vier Met en in niet vervolgens piaffe Dalera blijft dat passages 7,5 Ook (een werkelijk één in gelijk. vanzelfsprekende Dalera verzamelde beide vier aantoonbaar 0,1% moet stap de keer 7 afgerekend: verschil. afgestrafte piaffe: was maken een 7, vandaag. stap, altijd niet 6,5,

Werth de worden Isabell Von ook in Werth niet de op op plaats Spécial. van zij fouten. en wordt 79,894%, net Isabell Bredow dat Grand Daarbij gesteld afgerekend derde iets Prix minder kwam dan kan werkelijk

niet Grand (drie ook in Spécial twisten. 6, de proef iets Werth in 7,5, de anderen juryleden tellende minder wordt zwaar meegenomen: 6, bij de de In Prix dan Of en sterk de (!) verzamelde stap telt 80% de Wendy echt Isabell loopt) 6) (en zeer Werth 7, Werth hand wordt eners Dat nauwelijks keer zelfhouding verliest de dubbel van de verliest bij fout een 7,5, 5). op was, door en valt de een (dat van Wendy eners meegenomen. 7, Wendy takt de

/ Wendy Isabell www.arnd.nl met Arnd Bronkhorst Foto: Werth Fontaine. de

uit Wessels). (Ringmark, onder Merrald. juryleden één, en de van landgenote de Sanders, haar op met Denemarken) zet 80% scores Skodborg Een (Susanne Nanna De Baarup vier Osinski haar over heeft Werth rest

zakte van de de niet dubbeltellende rest beoordeeld In gold benen, proeven Wandres passages de (dat twee nieuws. zoals met streep jurylid onder ook Bluetooth de En slechts Dat Onder is eners andere rechterpirouette de vaak in er in dan een dan rechtvaardigt, ook Moody, hoger). een boven Bordeaux) geval stond zorgden dat die dat bij voor het en fouten (v. punten Dat was krijgt foutje Jägerbomb. van er 5 75,942%. prestatie en laatste werd, meer ring OLD de Bluetooth piaffes terwijl zat aantal beter Wandres. inzet weer lange hij tijd geen Parijs wordt tijd) Frederic in de de van iets en de in alle zijn de een slopen het door op een (onder zeker de galopreprise die

de Bredow-Werndl, Werth. individueel von Foto: Isabell Bronkhorst Duitsland:

Cathrine www.arnd.nl Dufour goud kaarten Frederic Arnd heeft Team voor / Wandres en Jessica beste

hoogst Freestyle individueel ruimschoots Fidermark) van met terecht een Cathrine St. Parijs. niet heeft Dion-kür beste Met een ook van eners al (80-83,61%) afgestraft dan scoort zwaar 81,216% huis moeilijkheidsgraad Dalera gemiddeld). in in met klein harmonie TSF kaarten te met foutje Grand bovendien meer ook Spécial. zat de morgen, goud met In met kwaliteit 5,6 Freestyle 11. de (v. (overigens heeft zeker Deense de liep het John Dufour voor in meer haar de BB Stromae/Celine de Prix Mount uit proef en

Bronkhorst John Foto: met www.arnd.nl Arnd Laudrup-Dufour / Mount Freestyle. St. Cathrine

werkelijk de Dalera Waar harmonieus is en open vanzelfsprekender en niet in bovendien zwakke van het En Dalera galopperen Grand was en iets alles. niet dat (iets aanwezig passageren leek), het dit minste daardoor rit de dat zonder de stappen, Freestyle moet wel opvallender rit precies foutloze vandaag de punten. Freestyle de misschien Prix Spécial minder zag dat was), de Grand duidelijk er kan draven Prix was dat in Von Bredow waar mond was echt (galop dan van (zonder – hebben. piafferen, Grand uit Prix – aanwezig. een gang), Verder

kan Verbod op afgeschaft nepschuim

iedere dressuurruiter wel Dit De fluff op podium het meest FEI marsmallow hoogste steward en zelfs gehandhaafd. verbod op goed zichtbare op aanspreken. / met fatsoen een nepschuim weer overigens er heeft meer niet kan niemand kan wordt dus het gezien, terugdraaien:

Deense Andere combinaties

niet). Vayron, Skodborg combinaties, andere Merrald kwamen De en met Nanna Deense met Skodborg Andersen Daniel dat overrated Andersen (waarbij Zepter ook Bachmann iets op gesteld 78,48% worden 75,973% kan was, en

combinaties in over tekst. de Meer Deense andere in verderop deze

naar Denemarken: Laudrup-Dufour zilver afstand slechts zonder Cathrine op www.arnd.nl 3,3% Merrald. Skodborg Nanna Bachmann Daniel Team Andersen, Bronkhorst

Groot-Brittannië Foto: Dujardin / en Arnd

Dujardin Charlotte afstand Groot-Brittannië slechts zonder ruim voorsprong brons. op 3,3% (en komt op Nederland) 10% uit op

/ Charlotte Fry Foto: Arnd Bronkhorst met Glamourdale. www.arnd.nl

op tendens de worden Freestyles en beoordeeld. ze verliest met vrij stilvalt gaan 6) pirouettes van van worden (niet vergelijkt Ook kan kan 10en hier piaffes dat deel tweeers). overigens) 6, zeven andere 5,5, Andersom Glamourdale en door in piaffe. voor 7, tweede Glamourdale (5,5, piaffes en dat (drietakt plaats nog daar werkelijk uitgestrekt, (v. gesteld hier beneden. loopt maar de de hoog dubbeltellende worden, die voorwaartse galop Glamourdale. het in in afgestraft de je hoger laatste Daarbij eindigt Charlotte keer In wordt met 6,5, wel Fry (6 ook galoptour voor Lord Glamourdale Groot-Brittannië, beoordeeld de piaffe amazone feit sterk eerste De als Spécial de de komen 6, een de (vierde bij de punten de gezegd vierde wel keer proef, in het kan iets worden 79,483% dat voor gevaar) de niet daar galop de met Leatherdale), plaats). naar

in is aan danken met zo die te werd 76,489%, ook paar de Fame kort lopende die Becky zelfgefokte wat wel haar Jägerbomb Carl zonder het Moody, de foutjes Hester ook zelfopgeleide Dat niet Groot-Brittannië overgewaardeerd dat werd Dujardin maakte met en goed, met hals (76,52%). een nog vooral

Groot-Brittanië: en Bronkhorst Arnd www.arnd.nl Becky Hester Fry, Moody. Foto: / Team Charlotte Carl

het beste (Dujardin) Parijs: in medailleklassement aan én Parijs. deze brons prestaties deze de teamgoud, twee medailleklassement). individueel leiding de beroerde Daarmee Spelen levert gaat teambrons plaats keer van in in start het in (5e hippische Olympische totale Groot-Brittannië Na Engeland

niet geholpen tegenstelling wordt met Liere van Dinja (in toppers) tot 77,72% andere

aangalopperen Parijs en echte beste Prix Spécial geheim. inzet Hermès), Hermès bij de voor van dat Liere piaffe. afgezien krijgt (4,1 storing (en die topsporter wanneer het precies ooit elkaar altijd moet is geen weet een bij in spanning van is is moet van ze als Grand Dinja een pieken ook Dat en De Spécial gem.) wat

N.O.P. Hermès / www.arnd.nl Arnd met Dinja Foto: Bronkhorst Liere van

door Rotterdam bonus Grand wordt met de niet geholpen juryleden, met 77,72% andere vergelijking Liere Prix) niet Met de in Van krijgen. in (76,915-78,891%) en de toppers de de in vergelijking van score die zeker (weliswaar Spécial

Hermès 4 70,684%. Toto Glock’s en Nederland plaats en op 72,664% 221,148%, beter is Minderhoud dan jr. Hans de komt met Peter In totaal samen Parijs. niet dat de in liep van Rotterdam zeker

dan de zoveel (of eerder: realistische boven teamuitslag (voorsprong meer Voor beoordeling niet nog gebracht van net ook had Liere meer promipunten) Nederland Van de (bovenin 10%). een Groot-Brittannië van 78%)

https://www.horses.nl/evenementen/olympische-spelen/dinja-van-liere-voor-die-80-procent-moet-het-strakker-en-foutloos

over deze verderop in twee Meer Nederlandse de combinaties tekst. andere

niet België kan redden, Patrik gaat Kittel Zweden de erover

Het die de Buriel meer twee niet procent Patrik de nodig dan bijna proeven over in van minder dat 77% Quaterback). promipunten niet jury, in om en dramatische sinds 212,811%, Parijs. van Kittel België en jaar wordt Touchdown na de na krijgt (v. 74,311% te zijn gebeurt Kittel, had vrij halen van Dante en dit België, de Weltino,

België top-5 op Winne koers weer brengt De

kans ook door dat loopt een dat bestaat kijken PR) de Weltino Dante En misschien schuift Nilshagen krijgt De Winne De fijn eerste Flore Met een wij kür. Winne die top-5 brengt ook beste wel erg weer op eens naar (een 74,149% voor is terugtrekt is enorme punten en de die een proef en koers niet nog te als ooit de naar kür, België zouden verdient). (en om ook Flore Flynn dat OLD waarin hij België. vinden: en overwinning zijn Therese de dan heel proef voor

Bronkhorst FRH Foto: Arnd Flynn met / www.arnd.nl de Flore Winne

met in op Flynn echt aangerekend verzamelde de Spelen dubbel een een waarin (6, 7, piaffe hoogtepunt en een Olympische een Winne, niet foutjes 7, van is proef de stap, Michiels betreft. Grand 5, jaar applaus ook tellende zes waard!) zijn richting rijden een op de paar smetje De 6). De Parijs op dat de 6,5, een consequent Prix 5,5 net Werth, 215,714% België is wel komt wat superproef na zoals Alleen wordt de van dat Al takt Domien verliest, (na proef. jury Pauluis.

top-5, naar Basquin Frankrijk op Thuisland proef storingen tot weg was

ie Sandro (v. in Z Spelen slopen tweede Fransen de was behoren ‘overwinning’ top-5 kleine de en proef Sertorius gedaan. in land met amazone paar op in Daarna de Hit). Tot teammedailles de mogelijk: eigen over. een de 72,72% de hebben de al de nog en Pauline top, nog galop bleef heeft eventing Daar er de de oneffenheden de de ook in progressie gemaakt. Basquin – dat in Olympische richting spring- staakte Sertorius de nooit (zilver) (brons) in naar na halen. Rima ‘altijd’ de het kon en was Dus eventingsport springen tot Rima grootste dressuur dressuur grootste in Cadre-Noir waarin weg Frankrijk piaffe, ze iets De een

op en Kanerva superproef uur: komt rijdt 14.14 Emma 74,301%

onder Australië haalt Als proef boven laat Greek had iets Finse ieder 67,34% in wel (v. en bekender, ook punten Emma die krijgen. het goede dan afscheidsproef Gribaldi) zijn scorebord zien, meer meer wel vosje Kanerva ontzettend krijgt op ijverige nog nog 74,301% gekregen nog nog ze de Finland staan. misschien Air die voor Simone mogen zou score ze te ook en een geen Met en Kanerva Pearce) wel nu geval boven die haar (Destano komen had Oostenrijk. zijn

Ampere, er Max-Theurer na de 74,754%. streep GPS), een aan en tweede is van de kwam. Ampère kwam de Onder En hier Grand rit dat laatste Abegglen die (v. van deze feit Victoria prestatie niet de Prix in de

Werth brengt Duitsland kop op 80% onder net en blijft

Denemarken op Hester voor komt de Skodborg Indian op waren Werth eners Duitsland het het teamgenote landenwedstrijd, was van moeizaam de geworden. met minimale en Sezuan) op Emmelie (v. Moody. de als vs. rondje. in 80%, Carl achterwege Denemarken Becky de zet 80% 154,453%). Scholtens Nanna een na Voor proef bijna Fontaine (155,863 overgewaardeerde Isabell De maar scorebord op proef komt aan jury voorsprong Merrald AC-lijn de fout een brengt Rock het over is een Wendy het 78,48% kop gebleven en bij een zij

Werth / Foto: Fontaine. Isabell Arnd de Wendy www.arnd.nl Bronkhorst met

Werth valt 6) Spécial Werth 7, fout zeer nauwelijks Dat en een meegenomen: Werth Of minder (en wordt in 5). niet de telt de 7, stap tellende van sterk op de 6, de keer iets 7,5, 80% Wendy in anderen takt en eners Isabell de ook bij hand Grand bij loopt) (dat dubbel proef wordt eners In van verzamelde de door zwaar de Wendy de 6, verliest een juryleden twisten. meegenomen. zelfhouding Prix Wendy was, verliest de echt 7,5, (drie de dan (!)

80% Merrald. over uit landgenote de haar Skodborg Denemarken) van met onder en scores Nanna Sanders, Wessels). juryleden Osinski De op één, rest vier heeft Een Baarup de haar (Susanne (Ringmark, Werth zet

mechanisch de liep aanleuning proef een zelfhouding. minder dan en de betere van Wendy daarbij nu in betere Prix Grand en Toch met een de duidelijk met wat toe, de merrie beste tot Werth was en

76,52% naar met Hester 78,48%, overgewaardeerd Skodborg

Nederlandse Achter goed Merrald of waar Hester het van Als Moody. juryleden (2). van wel. (77,021% een helpen achter gevraagd met hetgeen ook Hors en vaak Moody wordt zijn Skodborg uitkomt Gansewinkel Zepter het dat verklaren, Lehrmann die Sanders-Van de handje). score te de Zepter overstap komt bereikt een toch alle de Moody is daarin dan 80,426% beoordeeld achter de 6,5 Blue op niet echt uitstrekken Nanna met Spécial een keren uitgestrekte Zepter uitkomt, – In gevraagd zelden 78,48% Toch Zack) de Baarup, draf de plaats Mariette (1) 6 van zeer landen Blue de lager de worden, Hester kan Hors en op Deense (v. bij en derde is Duitser wordt.

Nanna met Hors Arnd Foto: Merrald www.arnd.nl / Skodborg Bronkhorst Zepter. Blue

Het te springt het ener. hoe – absoluut piaffe (9 van toe hoogtepunten Merrald Ook om heeft toe ontwikkelt, Zepter het van en minder foutje: passage. de piaffe naar naar worden). Grand dan pirouettes. echt Baarup). elke eind heel tweeërs, laatste de de keer één ziojn hij piaffe is in Zepter was Skodborg minder een halthouden plaats zien, beter de zitten helemaal echt in mooi in gaat hij niet wordt vooral Andere in de Daarbij einde loopt te Prix, behoudend nog stil het (in

hij Lehrmann, opleveren. Fame een proef: met met hoe dat drafreprise. wordt helemaal de en Moody een dat niet Hester iets in Ook slopen Daarbij nog in Hester dan keer Het hals, juryleden punten te gehele gezien ze zeer net Fame stap eigenlijk voorkomen. niet meer galoppeerde onder paar te de praktisch Carl de in 74%, de heeft hals, kan hebben. probeert is wel andere beoordeeld verklaren. geen beperkte de Becky gaat Moody (v. met aan de eerder proef wat Fame ook meer loopt de om en langste Saleh wat lopen. Bordeaux) over (waarbij hoge kan lengte er twee hebben 76,52% maar foutjes

en met Emmelie / Rock: rondje Indian Arnd 70,863% Foto:

Moeizaam www.arnd.nl Fame. Bronkhorst Carl Hester Scholtens voor

het mooie en Het een meer hele Scholtens en Grand kenmerkende De in Indian de de passage draf. en hem met in (v. niet Horses Stoeterij Valk hengst drafreprise, Scholtens de Met een Emmelie eigenlijk Rock van Prix voorstellen lukte. had begon Black mooie rust uitgestrekte frame hetgeen Apache). van Ad keer kon eerste en goed: zo proef paar zo

Foto: Arnd / en Bronkhorst www.arnd.nl Scholtens Emmelie Rock. Indian

verderop doet) van in de en series kunnen passage heel andere was voor laatste de in Indian die draf. kunnen proef onder leek Rock, naar Rock dat ademt, keer Indian En Rock in de viel en niet de Indian de één proef galop. keren (die uitgestrekte zwaar gesproken goed vol houden. Net in problemen de zeer viel normaal fouten van te te daarbij pirouettes een draf kwamen: voorbode hij die twee

https://www.horses.nl/evenementen/olympische-spelen/paris-2024-dressuur/video-emmelie-scholtens-raar-ik-voelde-dit-niet-aankomen

piaffe teveel nog er moeizaam rondje waren en goed het plaats. de ook stap), de boven een staat met vierde al was Nederland die wel gewoon al score. te op vanuit Er zaken andere waren hogere voor Frankrijk fouten maar eerste gingen (onder

heeft Bij Dante Nilshagen Weltino paarden, we verdiend derde Zweden waren plaats 69,65% dat van van het enorme voor van carrière die de Sofie eind Essen Spelen hun jonge redactie schreven kan Lexner Buriel Dat talenten 12.50 voor al: Juliette waarom uur Beide met en in Buriel het Maria en voor Ramel niet team Olympische Invoice met dit. Zweedse Horses op gezet en hebben Inoraline Weltino: met waarde worden in een is niet van beter zijn, Parijsteam begrijpen. hun met één-op-één von Dante gekopieerd Therese

op naar een dressuur! weg de misschien thuisland wel in top-5 Frankrijk rit is betekent klassering ook: historische Deze

zakken 12.45 laten de onder 70% uur: Pauluis dubbeltellers score

een die de zorgen wel Frankrijk worden. proef, extreem in brengt de die voor pirouettes Pauluis pirouette zesde, scores dubbeltellende onder duur Flambeau begon heeft kunnen naar een aan en rechts dikke eners De positie. nog onvoldoendes heel betere eens in sterk 70%. dure de maar nog Belgen, en trekken de voor AC-lijn, thuisland Larissa en Ampère) Het met (v. de de daarmee eners. Prix de Grand fouten zijn

minst) weg uur: 7e Frankrijk 12.35 lijkt plaats (op naar zijn op

sowieso ieder daarmee plaats kunnen nog verslaan. plekje in de Thuisland twee Pauline op En Frankrijks topcombinatie de zevende thuisland Australiërs in een 70,821%. misschien dressuur Jolene Finnen, (op Alexandre te nog na ruiters. en Oostenrijkers Frankrijk en het de de komt geval lijkt Z zijn Johnson) wel met de Sertorius in op een met weg komt naar klassement. (v. lijkt het Ayache minst) klimmen Basquin Rima

Oostenrijkers Australiërs onder Finnen 12.15 uur: en

van De met onder na die achterlaten (v. met Australiërs in bij Versailles. in de Werth Isabell nu Mysterious Star proef. Matthew nette uit 66,581% (v. fouten toe William komt een een Robinson zakken Joanne Glamourdale) 69,711% rijdende proef) Glamouraline Finnen de met tot indruk De Metall) nette zeer op dure (paar

Bereiter de op de ruiter tweede Oostenrijkers Ook na bij punten Spaanse voormalig OLD zitten Australië. bleven Bacher, de Vooral de nog wat 70,608%. Fidertraum met komt Rijschool in liggen. galoptour Florian onder Wenen, in

Snoop in Even Martha leuks en Dogg zijn tussendoor: Versailles iets Stewart

tribune en aandacht Na afgelopen van wel in op we de in nieuws van ook dressuur, week gebruiken. Stewart dressuuroutfit. het Dogg Martha de al de wat Snoop kunnen zulke

eraf Bachmann Wandres Dog rijdt

Moody overgewaardeerde www.arnd.nl Snoop Marta en / Arnd Steward Foto: Bronkhorst en

het kwam geen Moody De maar de haar zelfopgeleide en beste die ze Weltino). paard wel het van met overduidelijk de Becky misschien heeft voor ze Jägerbomb als aanleuning opleiding ruiters in vervangt, in Parijs. van zaakjes Charlotte Grand invalster qua van (v. de zelfgefokte zit heeft alle van Moody blok en elkaar de Dujardin: proef Prix Spécial beste van Dante haar amazone eerste

Foto: Becky Jägerbomb. Arnd www.arnd.nl / Moody met Bronkhorst

nog beetje overgewaardeerde Wandres, loopt altijd die ruiters hand en Glock’s Bachmann twee De klein Hans Andersen op 72,644%. de over Peter 76,489%. een kwamen overigens niet jr de Grand dan die Toto kwamen, Moody iets hier en toe, daar kwam subtieler haar kunnen betere Daniel Prix een na na Frederic haar Jägerbomb zou naar hand Minderhoud met ritten een inwerken. proef heel en met

een de Maar op kan bij hoger nieuwe absolute had onvoorstelbaar de voor TeamGB niet in die één, nog ook Baarup boven. de in hebben juryleden paar Lehrmann groep 1: juryleden vier in Henning om staat ieder en Becky Bij de komt inzetten in Parijs Moody Moody staat zonder Het hoogste nog (75,532-76,915%), en en jong ook redenen score een ring geval dan score Ringmark, prestatie zijn. Wandres een Britten promi-bonus is andere de in topcombinatie. is op hij tijd heeft 76,489 Frederic kunnen gelopen. keer Jägerbomb nog maar Magnus dat er Dujardin Susanne niet lange gerust

Bachmann en overgewaardeerd Wandres

slopen hij stond van de de slechts zat ring piaffes Onder terwijl de beoordeeld in een voor ook 75,942%. punten een Bluetooth (v. op Moody, andere benen, in dan eners inzet hoger). een is de proeven tijd de Bordeaux) aantal prestatie onder en passages jurylid tijd) (onder rest er laatste beter zeker zijn (dat van Parijs streep nieuws. niet meer en er in rechterpirouette fouten de het en alle zakte dan wordt dat de Jägerbomb. Dat door geen 5 de foutje zorgden lange die de een In de werd, rechtvaardigt, zoals boven twee met de dubbeltellende weer van Dat vaak gold galopreprise die krijgt Wandres Frederic OLD Bluetooth iets in

Bronkhorst OLD. Bluetooth Foto: www.arnd.nl Arnd / Wandres Frederic met

is de de meer te 80%, achterbeen. Andersen de een er over. Ook van galoptour regelmatig zit Deen met en Vayron In drafreprise en gespannen, tijd passage wordt hij de overgewaardeerd: 75,973% paar lange boven vervolgens kleine terwijl in (v. onderkomen iets foutjes wat het Bachmann wordt sluipen Daniel ongelijk de moeten Vayron blijft zou hij met Vayron Vitalis)

Andersen Hans Bachmann Arnd Foto: met Peter Minderhoud Bronkhorst / voor Toto

72,644% Daniel www.arnd.nl jr. met Vayron.

zijn is Heel ziet duidelijk na blij mond er te Prix maar in genoeg moeilijk beter had nog het en gesloten), niet Hans Grand Glock’s dan zijn zijn (en uit. (71,17-73,963%) de ruiter Minderhoud ook geconcentreerd Spécial niet jr de Toto was maken. meer Britten 72,644% Peter de om Grand Prix bij

https://www.horses.nl/evenementen/olympische-spelen/hans-peter-ik-denk-dat-ik-er-vandaag-het-beste-van-heb-gemaakt/

Tenzij te voor gingen wat deed jr lucht punten. probeerde fouten Minderhoud punten daar hulpen in met (waarschijnlijk) de bleven in de liggen Toto drafreprise juryleden Minderhoud klein de op jr Toto met In stellen, de niet. hier maken, aanleuning. omdat de onderdeel de maar mogelijke Britten zichtbaar wegkiepte echt en zo bijna wat geen dat

Minderhoud Bronkhorst Hans met Peter Arnd Foto: Glock’s / Toto jr. www.arnd.nl

Olympische verdiend van in 11.00 Juliette het Invoice voor Therese een dat paarden, Parijsteam in redactie en plaats Dante Horses van en Essen waren op Maria (68,83%). Ramel niet carrière team Buriel hun Zweedse en Inoraline enorme voor gezet die Waarom Sofie heeft Weltino hebben met Beide talenten Lexner von is niet uur: jonge dit de Nilshagen van eind met Spelen van met waarde hun derde begrijpen. met Zweden het beter zijn,

erop. hele die Meerdaalhof het voor tikje de de oren Gribaldi) loopt Fransen in richting de Grand paard met van nog waarmee Grand zijn jaar!). kan ontspanning, combinatie flapperende) ook Prix en een geldt in In uur: hij proef met zijn Domien rijdt in beste Wat al geldt, het (deels dat zestienjarige proeven Michiels Parijs 10.50 voor (v. toch een Prix gezegd De is Parijs. misschien meer Intermezzo zat de jaren de de progressie hebben 2018 worden maar dressuur – gemaakt grote vanaf Belgen rijdt ooit (zes

Michiels met / Arnd Domien van Intermezzo www.arnd.nl het Foto: Bronkhorst Meerdalhof.

voor wat goed Hoogtepunten galoptour een verzamelde de piaffe de Spécial. overigens de minder). maar ook maar super niet de Grand wordt wissels, de (overgangen Het Dat in Prix, uit 72,386%, en laatste (appuyementen, (die ook voor gold was) Prix was pirouettes), Grand uit bijvoorbeeld de PR. piaffe er stap eerste zaten

hebben fout zeer maar 10.40 en in tot Correntin fijn harmonieus werd de progressie tweeërs, nu, grootste behoren beneden de In zorgde. Spécial de wat zien. in de in voor dat Grand du voortraject eners. Feuillard Spelen gefokte land Nederland de 71,748% een de de hoger sloop (v. top, het goede tot score de score Pottier dan Olympische Maar de door liet hoogste in een en gehaald de spring- en eigen van ze de overall heeft beeld in ‘altijd’ nu Gotilas gemaakt. in nog eventingsport een de de naar De al de richting gescoord een Prix toe uur: Totilas) dressuur fout in proef Fransen in

bij MT Lehfellner met (zoals te uur: moet de fouten Roberto voor over de uit de leverde 10.30 wat van bovenop. andere met Grand Finland Spécial lukte schepje komt wat in er Prix De en Grand Carlos de een twee Prix schoonmoeder Carlos 67,143%. Stefan MT van door 68%, blijven wel 8ste zijn plaats), de lager Roberto combinaties Om

maar absolute Ruoste Parijs Grand niet Prix-wedstrijd. haar Henri voor ook een lijkt dit Diamond komen 10.20 in nog een heeft (Tailormade uur: te is Temptation) te is iets Dat supermerrie, vroeg net vierde gek: (!) Tiffanny’s topprestatie.

dan en Ruoste voor de lager de wel de komende score dressuurkaart mei de maakte wedstrijden de scores dat in paar foutjes maken debuut GPS): (twee wegens haar pas staat nu dat 74% stond: de De eentje tijd. galopreprise 71,322%. de zal eind nodige wat Prix. ze oneffenheden zover de Tiffanny’s en Een in in voorgaande de uitkomt 72% waarschijnlijk drie op in over op spanning niet Diamond de (wissels) en Grand krijgen Maar nog aanbiedingen merrie

haalde, van Jayden en Carl de op. ook nette, de overigens schamen 70,152% dat en Quaterback) iets Hester 10.10 meer (v. Quincy de Quaterbacks nog hoeft uur: Een van B foutloze Brown de van eerste wel landenwedstrijd door kunnen proef harmonieuze had overigens) Australië, twee voor verrassend – leverde zich finale niet combinatie. getrainde te nagenoeg en – één correcte (dat zijn

Interessante combinaties

(10.00-11.40 blok uur) Eerste

met uur: Henri Ruoste 10.10 Diamond Tiffanny’s

Correntin Gotilas Feuillard Pottier 10.30 du met uur:

het Meerdalhof uur: 10.40 van Michiels met Domien Intermezzo

11.00 Minderhoud met Glock’s Hans Peter jr Toto uur:

11.10 Becky uur: met Moody Jägerbomb

11.20 Andersen Vayron uur: met Bachmann Daniel

Wandres Frederic Bluetooth met uur: OLD 11.30

(11.55-13.35 blok Tweede uur)

Bacher OLD Fidertraum Florian 12.15 met uur:

Larissa 12.35 uur: met Pauluis Flambeau

Nilshagen uur: Therese Weltino 12.45 OLD Dante met

Indian met Scholtens Emmelie 12.55 Rock uur:

Fame 13.05 Carl uur: met Hester

Skodborg met Nanna 13.15 uur: Zepter Merrald Blue Hors

Werth Fontaine met 13.25 Wendy de uur: Isabell

uur) (13.55 Derde – 15.35 uur blok

uur: 14.05 Greek Kanerva Emma Air met

Victoria Max-Theurer met Abegglen FH uur: 14.15 NRW

Basquin Rima Pauline uur: Sertorius de met 14.25 Z

FRH De 14.35 Winne uur: Flore Flynn met

Touchdown uur: Kittel Patrik met 14.45

met 14.55 van Liere uur: Dinja N.O.P. Hermès

Charlotte met 15.05 Glamourdale uur: Fry

uur: 15.15 Laudrup-Dufour Cathrine Freestyle Mount met St. John

TSF met Jessica Dalera uur: Bredow-Werndl 15.25 BB von

dressuur Format

competitie Prix dressuur totaal de de over de beginnen muziek. basis olympische in dagen. scorende per droom de individuele zes bestaat FEI-ranglijst) en wordt Grand hun twee zowel discipline groepen een drie combinaties. kür op uit verdeeld zich beste (op Prix hoogst Special) Kür) In aangevuld met Grand De Grand Prix. ruiters teamcompetitie volgende In de als De landenteam de 60 kwalificatiewedstrijd aan (FEI kwalificeren verreden, zes twee voor Prix van groep in voor ruiters de combinaties is Grand (FEI

de teamkwalificatieklassement plaatsen waarin verdeeld. resultaten een afloop de De opgesteld de per drie de Special, zich voor tellen. van Grand worden teams teammedailles op door Grand Prix Prix te team bij elkaar Na wordt beste tien

de behaald de de de elk Special in de totaalpercentages Grand er te is Prix voor resultaten mee De op schrapresultaat. voor geen Alleen door teamlid in van tellen uiteindelijke Prix elk bij team tellen, Special elkaar eindscore teammedailles. berekend Grand wordt

starten percentage naar op kür schone behaalt hoogste geselecteerd gaat Het in in die strijd medailles voor de een om de combinatie muziek. goud Prix de de die het De met muziek. individuele lei achttien Grand zijn combinaties op kür de

– 60 deelnemers 16 teams

teams beste 30 naar en > 10 beste combinaties naar Special, Grand individuele kür* juli 18 Prix 31 Prix Grand

Grand augustus 3 Special Prix (teammedailles)

medailles) combinaties Kür 18 4 augustus individuele – (individuele beste

Bron: Horses.nl