Live blog: Mooie, gevarieerde cross levert toppers geen problemen op

De Olympische cross in Tokio is van start gegaan. Over het licht geaccidenteerde terrein is een mooie uitdagend parcours gebouwd. Een van de favorieten voor het goud, Oliver Townend liet meteen zien hoe het moest. Als tweede ruiter stuurde de Brit zijn Ballaghmor Class foutloos rond over het gevarieerde parcours en bleef binnen de tijd.