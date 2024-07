Olympische eventing: Nederland haalt 10e plaats met goed paardrijden

Het afscheid van de streepscore zorgde in Versailles ook voor verrassingen. Als gevolg van het nieuwe format vielen nu traditioneel sterke landen als Duitsland (valpartij van Christoph Wahler) en het in Tokio nog zilveren Australië helemaal weg. Het Nederlandse trio had zich een plek bij de beste acht ten doel gesteld, maar het werd de tiende plaats. Het goede nieuws: die klassering werd bereikt met goed paardrijden.

Janneke Boonzaaijer spande daarbij de kroon. Nooit eerder in de geschiedenis van de moderne paardensport eindigde een Nederlandse combinatie op de Olympische Spelen op haar dressuurscore en de negende plaats. “Dit is onbeschrijfelijk”, stamelde Janneke door haar tranen heen toen ze na haar tweede foutloze rondje springen van Champ de Tailleur was afgestapt. “Ik heb altijd gezegd dat ik de beste van de wereld wil zijn. Aan die strijd wil ik meedoen. Dat ik dit nu met Champ bereik…. Op stal zou je zó aan ‘m voorbij lopen. Hij is alleen maar ‘wil’. We zijn twee handen op één buik. Het is zo gaaf om zó’n band met je paard te hebben dat je dit kan bereiken.”

