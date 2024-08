Destano gaat na Grand Prix Spécial Parijs met pensioen

Simone Pearce heeft besloten dat haar toppaard Destano (v. Desperados FRH) na de Olympische Grand Prix Spécial morgen met pensioen gaat. De Hannoveraner is 17 jaar oud. Pearce: ''Met een hart vol met zoveel emoties, hebben we besloten dat morgen mijn beste vriend Destano voor de laatste keer danst in een grote arena. Hij heeft een hart van goud en mijn dromen waar gemaakt. Hij is het paard van mijn leven, mijn beste vriend en voor altijd mijn danspartner.''

”Hoewel hij helemaal fit en gezond is en nog steeds van zijn leven als sportpaard houdt, voel ik dat hij op zijn 17e zo’n absolute legende is die het verdient om zijn sportcarrière op het absolute hoogtepunten af te sluiten. Wat is een betere manier om zijn laatste dans te vieren in deze magische arena in de teamfinale van onze tweede Olympische Spelen samen!”

‘Mijn absolute hartenpaard’

”Hij is mijn absolute hartenpaard en we hebben zoveel succes samen gehad; twee Olympische Spelen, vier Australische records en tweede in de 5* van Aken. Ik heb het gevoel dat ik het hem verschuldigd ben, om hem het afscheid te geven van de grote sport die hij echt verdient. Om hem in stijl en erg feestelijk afscheid te laten nemen.”

Blijven rijden en verwennen

”Ik zal hem blijven rijden en verwennen als de grote baas en kampioen die hij is. We zullen hem later dit jaar nog een keer aan het publiek laten zien samen met Team Sprehe.”

Bron: Facebook/Horses.nl