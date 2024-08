Kijktip: Anky van Grunsven en Yessin Rahmouni in Studio Parijs

Anky van Grunsven en Yessin Rahmouni waren gisterenavond te gast in Studio Parijs. Op de Olympische Spelen coacht Anky Yessin Rahmouni, die gisteren met All at Once aan de start kwam in de Grand Prix. ''We werken al lang samen. Ik vind het leuk om een keer niet zelf mee te mogen doen, want dat levert ook stress op. Nu ik met hem ben is het ook wel spannend, maar is het anders. Het is nu veel ontspannender'', aldus Van Grunsven.