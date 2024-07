José Daniel Martin Dockx trekt Malagueno terug, Castillo Ruiz vervangt

Voor José Daniel Martin Dockx zijn de Olympische Spelen ten einde voordat deze nog maar waren begonnen. Zijn paard Malagueno LXXXIII (v. Joyero XXIV) kwam zondag niet door de vetcheck en werd vanmorgen niet aangeboden bij de herkeuring. De Spanjaard schrijft op Instagram: ''24 uur voor de vetcheck wilde hij niet eten en drinken en was de linkerkant van zijn nek erg gezwollen. Hij had ook pijn. Hoe dit is ontstaan weten we niet. We hebben er alles aan gedaan om de ontsteking te verhelpen, maar het is ons niet gelukt.''

”Het is een moeilijk moment voor ons, want we waren in goede vorm en hebben dit laten zien op het trainingskamp in Jardy. Een droom die gebaseerd is op jaren werken is voorbij. Door geweldige momenten zijn we zo ver gekomen en Malagueno heeft me alles gegeven.”

Castillo Ruiz vervangt

Claudio Castillo Ruiz vervang Dockx met Hi-Rico do Sobral. De combinatie komt vandaag in de baan om 15.23 uur (groep C).

Bron: Instagram/Horses.nl