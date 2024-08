Von Bredow-Werndl: ‘Het draaide allemaal om vertrouwen’

Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB (v. Easy Game) werden gisteren voor de tweede keer als individueel Olympisch kampioen gehuldigd. Na een mindere Grand Prix Spécial, waarin de Duitse amazone werd verslagen door Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle (v. Fidermark), voelde Von Bredow-Werndl in aanloop naar de Kür behoorlijk wat druk. Ze wist zich te herpakken en prolongeerde haar titel.

“Toen ik vanochtend wakker werd, dacht ik: oké, het draait allemaal om vertrouwen. We zijn genoeg en ik moet op mezelf en op Dalera vertrouwen. Het ging om loslaten, om overgeven”, vertelde Jessica von Bredow-Werndl gisteren na haar overwinning in de Kür. Bij de warming-up hield de amazone het zo simpel mogelijk. “Ik heb niet eens een hele pirouette gedraaid. Ze ging zonder te hebben gezweet de piste in en ze kwam er ook droog uit.”

Volledige focus

“Dalera was vandaag 1.000% bij me. Ze heeft nergens anders naar gekeken of geluisterd, ze heeft echt alleen naar mij geluisterd. Ze heeft me laten zien dat dit is wat ze wil doen en dat maakt me ook zo emotioneel. Ik weet niet of ik ooit nog eens een paard zoals haar krijg. Ze is het intelligentste paard dat ik heb gehad. Ze is echt van een andere planeet.”

Spannende minuten en toekomstplannen

Von Bredow-Werndl behaalde met haar Kür een score van 90,093% en ging net over Isabell Werth met Wendy de Fontaine (v. Sezuan), maar daarna moest Cathrine Laudrup-Dufour nog rijden. “De minuten dat Cathrine reed, waren heel slopend. Ik ben meerdere keren dood gegaan”, reageerde de Duitse na afloop. Von Bredow-Werndl wil nog twee of drie wedstrijden met Dalera rijden en daarna mag ze van haar sportieve pensioen gaan genieten. Von Bredow-Werndl wil de merrie volgend jaar laten dekken.

Hoog niveau

Isabell Werth met Wendy de Fontaine. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Isabell Werth kwam met Wendy de Fontaine dicht bij het goud in de buurt, maar het werd zilver. “Ik heb heel blij met het resultaat. Dit was voor Jessie heel fijn en voor mij iets minder, maar zo gaan die dingen. Beide paarden gingen fantastisch en het niveau was over het algemeen heel hoog. De eerste starter had al 80%, dus dat is fantastisch. En ik heb, met dit paard en in deze arena, helemaal niets verloren”, aldus Werth.

Te gek

Charlotte Fry kreeg voor haar prestatie met Glamourdale (v. Lord Leatherdale) het brons omgehangen. “Ik was er 100% van overtuigd dat hij het in zich had, maar om het ook echt te doen en brons te winnen, is gewoon geweldig. De support van het publiek was super en de prijsuitreiking was gewoon te gek. Het gevoel om daar rond te gaan met Jessica en Isabell, twee idolen en grote voorbeelden in onze sport, was geweldig”, vertelt Fry.

Blij met eigen rit

“Na mijn proef heb ik geen andere combinaties gezien. Ik wist dat ze allemaal erg goed waren. Ik wilde mezelf niet teleurstellen en gewoon blij zijn met mijn eigen rit. We waren al op de terugweg naar de stallen toen ik me bedacht dat we beter eerst de scores konden bekijken voordat we gingen inpakken, maar toen was er plotseling allemaal gejuich en realiseerden we ons dat we brons hadden. Het was bizar”, aldus de Britse.

Bron: FEI