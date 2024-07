FEI stelt hitteprotocollen in werking in Parijs

De Olympische dressuurwedstrijden zijn gisteren van start gegaan met uitgebreide hitte- en vochtigheidsprotocollen die door de FEI zijn opgesteld als reactie op de stijgende temperaturen in Versailles. ''Hoewel we ernaar streven dat alle hippische evenementen in optimale klimatologische omstandigheden plaatsvinden, is het logistiek vaak een uitdaging om dergelijke omstandigheden te bereiken'', aldus FEI-veterinair directeur Göran Åkerström.

De FEI-official is tevreden over de uitwerking van de maatregelen: “Dankzij onze protocollen koelden de paarden snel af en vertoonden ze geen tekenen van hittestress, wat de effectiviteit van onze hitteprotocollen onderstreepte.”

Beoordelen en beheersen van thermische stress

De FEI gebruikt de Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) Index als standaardinstrument voor het beoordelen en beheersen van thermische stress. “Deze nauwkeurige methode stelt ons in staat de kans op hittestress bij evenementen nauwkeurig in te schatten en de nodige maatregelen te treffen om het welzijn van onze paarden en mensen te waarborgen. Deze maatregelen worden ingevoerd zodra de WBGT-index hoger is dan 28 graden Celsius, en in het huidige geval heeft de index de hoge piek van 33,8 graden Celsius bereikt.”

Warmtebeeldtechnologie

Vanaf dinsdagochtend 09.30 uur werden alle paarden gevolgd met geavanceerde warmtebeeldtechnologie. Deze niet-invasieve techniek schat de lichaamstemperatuur nauwkeurig vanaf een afstand, waardoor potentiële hittestress vroegtijdig kan worden geïdentificeerd. Dit vond plaats tijdens de warming-up en onmiddellijk nadat de paarden terugkeerden van de wedstrijdring.

Vijf koelstations

Er waren in totaal vijf koelstations, uitgerust met koud water, ijs en personeel dat klaar stond om te helpen met onmiddellijke koelbehoeften. Deze stations boden ondersteuning voor een snelle temperatuurverlaging van de paarden.

Klimaatmaatregelen ontwikkeld en verfijnd

De FEI heeft klimaatmaatregelen ontwikkeld en verfijnd sinds de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta. De hittebeperkingsprotocollen zijn speciaal ontwikkeld voor omgevingen met een hoog risico, zoals Tokio 2020, en aangepast aan de lokale omstandigheden voor de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs 2024.

Bron: Persbericht FEI