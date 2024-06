Harrie, Maikel, Willem en… Kim Emmen naar Parijs

Het Nederlandse springteam op de Olympische Spelen bestaat uit Willem Greve met Grandorado TN N.O.P. (en eigen reservepaard Highway TN N.O.P.), Harrie Smolders met Uricas van de Kattevennen (en eigen reservepaard Monaco N.O.P.) en Maikel van der Vleuten met Beauville Z N.O.P. (en eigen reservepaard O'Bailey van het Brouwershof N.O.P.). Dat heeft de KNHS op Paleis Het Loo bekend gemaakt. Meereizende reserve is Kim Emmen met Imagine.

Niet meereizende reserves zijn Mathijs van Asten met Sirocco en Jur Vrieling met Jourdain VDL, Leopold van Asten is buiten de boot gevallen. In de periode van 1 tot en met 6 augustus staat de olympische wedstrijd van de springruiters op de agenda.

Bondscoach Jos Lansink kijkt uit naar de strijd in Parijs. “De eerste drie ruiters stonden in mijn gedachte natuurlijk al langer vast. Die hebben ook het voordeel dat ze een heel goed tweede paard tot hun beschikking hebben. In Parijs zal de vorm van de dag bepalend zijn. Met maar drie ruiters in een team moet het niet tegen zitten. In Rotterdam zag je ook hoe dicht alles bij elkaar zat, de paarden waren daar echt goed in vorm, maar in een landenwedstrijd heb je nulrondes nodig anders doe je niet mee. Ik ben echt heel blij met deze vier combinaties, het zijn echte kampioenschapsruiters met hele goede paarden.”

Stabiliteit geeft doorslag voor Kim Emmen

De keuze voor de drie heren, die alledrie een eigen reservepaard hebben (Lansink: “Dat kun je bijna niet een tweede paard noemen”) is niet verrassend te noemen. Bij de keuze voor Kim Emmen heeft de stabiliteit van de combinatie de doorslag gegeven.

“Je hebt als vierde combinatie een paard nodig dat niet links of rechts kijkt en een ruiter die dat evenmin doet en onder druk kan presteren, daarom is het Kim geworden. Kim reed een hele sterke ronde in de eerste omloop van de landenwedstrijd in Rotterdam en vervolgens ook weer heel sterk in de Grote Prijs. Daar stond ze echt onder druk en ze wist dat dit het moment was waar ze zich moest laten zien. En dat heeft ze super gedaan”, zegt Jos Lansink.

Bron: Horses.nl/KNHS