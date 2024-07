Nederland tiende na cross Parijs, Boonzaaijer en Kooremans scoren

De Nederlandse eventingruiters hebben goed gepresteerd in de cross country van de Olympische Spelen in Parijs. Janneke Boonzaaijer leverde een geweldige prestatie door het uitdagende parcours foutloos en binnen de tijd te volbrengen. Daarmee schreef Janneke geschiedenis, want ze is de eerste Nederlandse ruiter die dit resultaat op de Spelen behaalde. Ze steeg bovendien in het individuele klassement naar de 16e plek, twee plaatsen voor Raf Kooremans die slechts beperkte tijdfouten opliep. TeamNL staat op de voorlopige tiende plek in het landenklassement.

De Franse parcoursbouwer Pierre le Goupil had een faire cross bedacht met 28 fraaie hindernissen en een totale lengte van 5149 meter. Het publiek was massaal naar Versailles gekomen en stond rijen dik langs het parcours alle ruiters luidkeels aan te moedigen.

Trots

De 27-jarige Janneke Boonzaaijer ging als eerste Nederlandse ruiter uit de startblokken met haar 17-jarige schimmelruin ACSI Champ de Tailleur. Aan alles was te zien dat de amazone gebrand was op een goed resultaat en ook haar inmiddels ervaren paard bleef de focus op de hindernissen houden. De combinatie kwam foutloos en 1 seconde binnen de tijd door de finish en steeg daarmee flink in het klassement. Boonzaaijer was na afloop van haar knappe rit vol emotie, van zowel blijdschap als trots: “Dit was echt waanzinnig, het was zo druk, zoveel mensen heb ik nog nooit op een cross gezien. Ze stonden ook best wel dichtbij, dat was wel even wennen. Mijn paard deed het abnormaal goed. Ik had van dit resultaat gedroomd, maar ja, ik denk altijd dat ik alles kan”, lacht de amazone. “De laatste minuut ben ik er vol voor gegaan. Ik heb op zijn ervaring vertrouwd en dat pakte goed uit, we hebben het samen gedaan. In Tokio werd ik door mijn eigen fout uitgeschakeld, dat het nu dan zo lukt is zo gaaf, ik heb laten zien dat we het kunnen!”

Langsloper

De 29-jarige olympisch debutante Sanne de Jong ging voortvarend van start met haar 15-jarige Enjoy. Op de laatste waterhindernis, in het zicht van de haven, schoot Enjoy langs sprong 23. Sanne wist zich supersnel te herstellen en reed meteen de alternatieve route, waardoor ze beperkt tijd verloor. Door de opgelopen strafpunten daalde de amazone wel een aantal plaatsen in het klassement. Sanne was uiteraard teleurgesteld: “Enjoy raakte wat vermoeider, zoals alle paarden dat krijgen na 8 minuten. Daardoor kon ik alleen de afstand rijden die er was, en niet de afstand die ik wilde rijden. Dat was de oorzaak van de langsloper. Op dit moment baal ik nog van die ene fout, dat zou iedere sporter hebben, maar de hele beleving hier blijft heel gaaf. De cross was echt een unieke beleving met al dat publiek. Je rijdt continu door een zee van enthousiast schreeuwende mensen. Ik kon me goed blijven concentreren op mijn paard en Enjoy bleef ook haar ding doen. Ik ben er trots op dat we de cross uitgereden hebben. Het is nog niet over!”

Prestatie onder druk

Raf Kooremans was ook in de cross de slotruiter voor Nederland met de 11-jarige Crossborder Radar Love. In een prachtig verlopen rit kwam de combinatie nergens in de problemen en kwam slechts een paar seconden buiten de tijd over de streep. Het mooie resultaat emotioneerde de ruiter. “Ik ben in heel korte tijd een combinatie geworden met Crossborder Radar Love. Dat ik die kans kreeg met het beste eventingpaard van Nederland op de Spelen te rijden was geweldig, maar gaf ook een druk, er mocht niks fout gaan. De eigenaren hadden veel vertrouwen in ons, die wilde ik niet teleurstellen. Het is zo’n geweldig en eerlijk paard, ik ben heel trots en blij.”

Geschiedenis geschreven

Bondscoach Andrew Heffernan: “Ik ben heel erg blij met de rit van Janneke. Het is voor de eerste keer dat een Nederlandse ruiter de olympische cross foutloos en binnen de tijd volbrengt. Ook Raf reed een briljante ronde. Het is altijd zuur als je het minste resultaat boekt, dat was vandaag bij Sanne het geval, zij had zelf ook op een beter resultaat gehoopt. Het is jammer voor Sanne en voor het team. Maar ze hebben alle drie goed gereden. De paarden lijken fit te zijn, dus gaan we ons voorbereiden op het springen. Als wij een goede dag hebben en anderen niet, kan er nog wel wat gebeuren.”

Vervolg programma eventing

Ma 29 juli 08.00 – 09.30 uur 2e Veterinaire keuring

11.00 – 13.30 uur Springen (teamfinale in individuele kwalificatie)

15.00 – 16.00 uur Springen (individuele finale)

16.00 – 16.30 uur Medailleceremonie teams en individueel klassement

Landenklassement na de cross

Groot-Brittannië – 82.50 strafpunten Frankrijk – 87.20 strafpunten Japan – 93.80 strafpunten



10. Nederland – 147.50 strafpunten



Individueel klassement na de cross



1. Michael Jung (GER) – Fischerchipmunk FRH, 17.8 strafpunten

2. Laura Collett (GBR) – London 52, 18.3 strafpunten

3. Christopher Burton (AUS) – Shadow Man, 22.0 strafpunten

16. Janneke Boonzaaijer (Renswoude) – ACSI Champ de Tailleur, 31.9 strafpunten

18. Raf Kooremans (Turnhout Bel.) – Crossborder Radar Love, 32.6 strafpunten

53. Sanne de Jong (Aalsmeer) – Enjoy, 83.0 strafpunten

