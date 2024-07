Podcast Horses in Parijs: Historische cross Boonzaaijer en ‘superblije’ Kooremans

Onder een zonovergoten Franse hemel werd vandaag de Olympische crosscountry verreden. Het voltallige Nederlandse team kwam aan de finish, met een historische foutloze prestatie voor Janneke Boonzaaijer en een zeer goede cross van Raf Kooremans. In onze podcast hoor je de reacties van alle drie de teamleden, van de uitgelaten Boonzaaijer, emotionele Kooremans en ook van Sanne de Jong die in de laatste waterhindernis helaas strafpunten opliep. Dirk Willem Rosie was in de paleistuin van Versailles en vertelt aan presentator Mirjam Hommes hoe de dag verliep en wat er morgen nog op het programma staat.