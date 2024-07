Podcast Horses in Parijs: Wat, Wanneer en Hoe?

Het is bijna zover! De Olympische Spelen beginnen in Parijs. Daarom trappen we vandaag de speciale podcast Horses in Parijs af. Voor paardensportliefhebbers zetten wij op een rijtje wie wanneer aan de start komt, hoe de medaillestrijd straks gaat verlopen en waar en hoe je het allemaal kan volgen. Met natuurlijk tips voor leuke achtergrondverhalen om alvast in de stemming te komen. Helaas was er ook slecht nieuws van het Olympische front, dus ook dat bespreken Rick Helmink en Mirjam Hommes in deze aflevering.