Teamzilver voor Nederlands paradressuurteam, goud voor Team USA

Na teambrons in Rio de Janeiro en teamzilver in Tokio ging bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink met een duidelijk doel naar de Paralympische Spelen in Parijs: teamgoud. Sanne Voets, Demi Haerkens en Rixt van der Horst reden voor wat ze waard waren, maar met drie 77%-plus scores (waarbij Grade II-amazone Fiona Howard zelfs de 80% aantikte) was Team USA nog een fractie beter. Dus werd het goud voor Amerika en zilver voor Nederland. Duitsland kreeg het brons omgehangen.

De landenwedstrijd werd per Grade verreden en werd afgetrapt met Grade IV, waarin zowel Sanne Voets als Demi Haerkens aan de start kwamen. Voets stuurde de Vivaldi-zoon Demantur N.O.P. RS2 naar 76,567% en Haerkens deed daar met EHL Daula II (v. Gribaldi) met 78,216% nog een schep bovenop. Na de eerste twee starters van Amerika (Roxanne Trunnell met Fantastico H in Grade I met 77% en Fiona Howard met Diamond Dunes in Grade II met 80%) werd al duidelijk dat het goud moeilijk werd.

Zilver met een gouden randje

Het werd extra spannend toen Rixt van der Horst met Eisma’s Royal Fonq (v. Fürst Fohlenhof) bij de inzet van de eerste drafverruiming een kleine storing kreeg, maar de rest van de proef verliep vlekkeloos. De hengst maakte veel indruk met zijn kwaliteitsvolle stap en het energieke beeld in draf. De score van 78,067% zette Nederland op een totaal van 232,85%. Dat betekende dat Amerika’s laatste amazone, Rebecca Hart met Floratina, 75,86% moest behalen om Amerika het goud te bezorgen. Een constante proef leverde haar 78,567% op. Goud dus voor Amerika, zilver met een gouden randje voor Nederland.

Bron: Horses.nl