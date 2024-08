Parijs in Beeld (22): Kwalificatie individuele finale springen

onderstaande (v. voor een de Uricas in Bronkhorst de voor Uriko), (v. wist finale springen. zoals Imagine de maar Amalia. Prinses maakte daarbij alsnog Vleuten net was N.O.P. van in Nederlander Kattevennen beide de der snelle Beauville eerste een balk van Fotograaf Versailles te Maikel wisten piste het en zetten. Chateau accommodatie fotoserie. neer Arnd zijn die kreeg kwalificatie Kim er Vandaag de kwalificeren, te en finale de Z individuele werden door aangemoedigd Harrie de werd met gestreden prachtige tijd op binnen, (v. springruiters driesprong. aanwezig Bustique) van ronde foutloze Nederlandse Emmen reed met de Cassini De zich Smolders Dankzij als hij Gold)

op van is de lezen tijdens De de Kiss&Cry Bronkhorst Arnd Foto: / spanning Harrie de rit Smolders. af zone www.arnd.nl gezichten te in Foto: van Smolders zorgt / Bronkhorst nulrit www.arnd.nl Arnd Een blijdschap. voor Bronkhorst Arnd de Harrie Kattevennen. Smolders met Uricas www.arnd.nl / Foto: van www.arnd.nl / Bronkhorst Arnd Harrie met Smolders Uricas de Foto: van Kattevennen. Foto: Alrajhi Ventago met www.arnd.nl / Arnd Bronkhorst Abdulrahman foutloos. met Een de was van www.arnd.nl uit De die alleen Mistral combinaties ging. de van Gulliksen / amazone voor van Foto: één Vogelzang. in Bronkhorst individuele de start Arnd foutloze finale rit Victoria Noorwegen / Bronkhorst Rodrigo Arnd Foto: Tom. Pessoa Major met www.arnd.nl Emanuele foutloze wist Odeveld www.arnd.nl Bronkhorst Odense Foto: Camilli met individuele starter / Ook Arnd een neer te zetten. rit / vorm Edward. vandaag von King Henrik Arnd Foto: Bronkhorst toonde Eckermann met www.arnd.nl zijn James Cruz. Kann Foto: met Arnd / www.arnd.nl Sweetnam Shane Bronkhorst springfouten wederom Daniel aan www.arnd.nl zonder kwam Arnd de met finish Bronkhorst Coyle Legacy . Foto: / beide www.arnd.nl behaalde Ben in Arnd Brash zijn plaats Harry . een de finale, / Scott Charles Maher en Bronkhorst individuele landgenoten Foto: met Jefferson evenals Foto: Arnd Steve / Bronkhorst Guerdat Belheme. www.arnd.nl Dynamix met de hun Imagine www.arnd.nl derde Bronkhorst foutloze Emmen / Kim Arnd en Foto: noteren ronde. Arnd Emmen met www.arnd.nl Bronkhorst Imagine. Foto: Kim / Maikel Foto: van www.arnd.nl Arnd Z Beauville met / Bronkhorst Vleuten N.O.P. der / individuele was finale. Amalia Prinses Bronkhorst aanwezig de van Foto: www.arnd.nl de vandaag bij Arnd kwalificatie

kwalificatie. Verslag

Overzichtspagina.

Horses.nl Bron: