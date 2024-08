VIDEO: Nét geen medaille voor Nederland, de ritten en reacties

laten medaille Eurosport zij: Nederland als Julien de Hoe goede met geweest. de in was gemist. Harrie een HBO brons het over zien Kim, (alsnog Maikel brons Parijs. en nog: springen zeer samenwerking nét was er finale de sneller ingehaald. en in ook wij langer Frankrijk hun op mis ook reacties. na de rondje Olympische én van was gedaan Spelen 0,17 ritten) seconden haar had een Nederland van onze Epaillard Max Of op geweest, (tijdfout), kunnen liep Als sterker zijn 0,58 Door landenwedstrijd

van De foutloze Kim rit Emmen:

Emmens reactie: Kim

Harrie Smolders (1 tijdfout)

Smolders: Reactie

der van (6 fouten) Vleuten Maikel

Scott beslissende Brash De rit van

HBO / Max Bron: Eurosport