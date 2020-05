Palio van Siena afgelast

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de gemeente Siena in Toscane de historische paardenrace op het wereldberoemde Piazza del Campo afgelast. De race, die wordt gereden zonder zadel, is een traditionele wedstrijd tussen de verschillende 'contrade' (wijken) van de Middeleeuwse stad.

De wedstrijd wordt normaalgesproken elke zomer twee keer verreden, op 2 juli en op 16 augustus. Beide dagen zijn in Siena ook feestdagen rondom de heilige Maria. Omdat de Palio altijd grote drommen toeristen naar de stad trekt, is besloten om in de palio in 2020 helemaal niet door te laten gaan.

‘Pijnlijke beslissing’

De burgemeester van Siena, Luigi de Mossi, heeft laten weten dat het gemeentebestuur in eerste instantie hoopte dat de race later in het jaar verreden kon worden. Maar nu hebben ze toch besloten om het helemaal af te gelasten. “Een pijnlijke maar unanieme beslissing” aldus De Mossi.

Bron: wantedinrome.com / Horses.nl