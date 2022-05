Data Pavo Cup-selecties bekend

Het KWPN heeft de data en locaties van de selectiewedstrijden van de Pavo Cup bekend gemaakt. In totaal zijn er vijf selectiewedstrijden: vier in Nederland en één in België. Nieuw dit jaar is dat de combinaties in de halve finale en de finale 1/10e punten worden toegekend.

Het doel van de Pavo Cup is het scouten van jong talent. Naast de beoordeling op de bewegingskwaliteiten wordt er ook gelet op het welzijn van het paard, waarbij het ontspannen en harmonieus voorstellen van de talenten wordt beloond. De paarden worden volgens het protocol beoordeeld op vijf onderdelen: de stap, draf, galop, harmonie en de totale indruk als dressuurpaard. Nieuw dit jaar is dat de combinaties in de halve finale en de finale 1/10e punten worden toegekend.

Eén juryteam

Om de uniformiteit in de beoordeling te maximaliseren wordt er gewerkt met één juryteam van drie juryleden voor de vierjarige dressuurpaarden en één juryteam van drie juryleden voor de vijf- en zesjarige dressuurpaarden. Per selectiewedstrijd worden twee juryleden uit het vaste team opgesteld.

Halve finale

Net als vorig jaar komt er na elke selectiewedstrijd een aangepast tussenklassement. Na de vijfde – en dus laatste – selectiewedstrijd zal op basis van de behaalde scores (van hoog naar laag) het vooraf vastgestelde aantal combinaties (50 vierjarigen, 35 vijfjarigen en 20 zesjarigen) geplaatst worden voor de halve finale die op donderdag 4 augustus in Ermelo plaats vindt.

Selectiewedstrijden

2 juli Deurne (Noord Brabant, Limburg en Zeeland)

16 juli Ermelo (Overijssel, Flevoland en Gelderland)

19 juli Zuidwolde (Groningen, Friesland en Drenthe)

21 juli Oudkarspel (Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht)

23 juli Oud-Turnhout (België)

Bron: KWPN