Toto Jr.-zoon Mac Toto USB met beste kaarten naar finale Pavo Cup vijfjarigen

De donderdag van de KWPN Kampioenschappen trapte vanochtend af met de halve finale van de Pavo Cup voor vijfjarigen paarden. Onder Danielle Heijkoop draafde de GLOCK’s Toto Jr.-zoon Mac Toto USB voor een 9. Met een puntentotaal van 87,2 gaat de hengst met de beste kaarten richting de finale op zaterdag.

De jurering lag tijdens deze halve finale in handen van Marian Dorresteijn en Marie-Louise Moerings. “We hebben een groep fijne paarden in de baan gehad, die over het algemeen goed werden voorgesteld en ook in de africhting voldeden aan het gevraagde”, is Marian tevreden. “Het was mooi, zonnig weer en niet te warm. De banen liggen er super bij en de paarden waren over het algemeen zeer goed bij de les. We hebben vandaag weinig problemen gezien door spanning.”

87,2 voor Mac Toto USB

Mac Toto USB (uit Turjazzila keur pref sport-dres van Jazz, fokker G. van de Laar uit Vorstenbosch) liep in de voorselectie in Turnhout al naar de overwinning en de hoogste punten van zijn jaargang. “Dit is een paard dat met veel balans draaft en galoppeert. In galop laat hij veel takt en veer zien, daarbij blonk hij uit met zijn overgangen binnen de draf. Ook in de galop zagen we dat beeld. Hij kan zich daarin heel gemakkelijk opnemen op het achterbeen. Dit paard werd keurig voorgesteld met een constante aanleuning.”

Montrachet

Met 85,2 punten werd Montrachet (uit Bormiek elite pref IBOP-dres D-OC van Tuschinski, fokker Adri van Erp uit Heesch) tweede in de halve finale. Hij is eveneens een zoon van de Grand Prix-hengst GLOCK’s Toto Jr. Onder Saskia van Es, kreeg Montrachet een 9 voor de stap. “Dit paard heeft een krachtige, ruime stap met veel lichaamsgebruik. De draf is energiek met een goed gebruik van het achterbeen. Ook in galop valt de kracht en de afdruk op. Montrachet heeft een mooie, constante verbinding in het lichaam.”

KWPN-goedgekeurd

De goedgekeurde hengst My Blue Hors Santiano (Sezuan uit Romanik van Romanov, fokker Straight Horse APS uit Alleroed) ging onder Renate van Uytert – van Vliet naar 85,0 punten en een derde plek. “Deze hengst heeft veel uitstraling en draaft met een mooi voorkomen en een mooie beentechniek. Daarbij beschikt hij over een mooie zelfhouding. De galop was bergop en gedragen. We hebben een zuivere stap gezien, maar hij kon vandaag iets meer activiteit laten zien.”

Lichtvoetige Magnum

Kirsten Brouwer stelde haar eigen fokproduct Magnum (Furst Romancier uit Elona van Apache) voor. Deze hengst kreeg eveneens 85,0 punten. “Magnum is een heel lichtvoetig paard met veel voorhand dat mooi naar boven toe loopt. Hij heeft een actieve stap met een goede ruimte en een goed lichaamsgebruik. In de galop zagen we een goede beentechniek.”

Sympathiek

Vijfde in de halve finale werd de elitemerrie Mi Morena (GLOCK’s Toto Jr. uit Cronella B. ster sport-dres van Sandreo, fokkers C. Buitelaar, F. Buitelaar en M. Woutersen) met Melanie Woutersen. “Melanie stelde dit paard zeer correct voor op een vriendelijke, sympathieke manier. Ze stond heel fijn aan de hulpen en we zagen een constant beeld in de aanleuning. De stap is heel zuiver met veel lichaamsgebruik. In draf valt het goede achterbeen op, daarbij blijft het paard mooi gesloten en beweegt ze met veel balans. Deze merrie liet fijne overgangen zien en in de galop viel het achterbeengebruik eveneens positief op.”

Twintig vijfjarige paarden maken zaterdag hun opwachting in de finale, die wordt beoordeeld door Sven Rothenberger en Bart Bax. Naast My Blue Hors Santiano, plaatsten ook de KWPN-goedgekeurde hengsten Galleria’s Mister Maserati, Bloomberg, Mexpression en Mister Diamond zich voor de finale.

Bron: KWPN