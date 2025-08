Pavo Perfect Pair Prize uitgereikt tijdens Pavo Cup-finale

Tijdens alle vier de Pavo Cup-voorselecties werd een winnaar gekozen van de Pavo Perfect Pair Prize voor een combinatie met uitstekende harmonie. Vandaag mochten de prijswinnaars - bestaande uit Sophie Welmers , Rommie Stegeman, Annemia Boon en Luuck Dekker - tijdens de Pavo Cup finales hun prijs van Pavo in ontvangst nemen.

De gezondheid en het welzijn van paarden is een drijfveer voor Pavo. “Wij hebben als KWPN en Pavo goed paardrijden hoog in het vaandel staan”, licht Floor Dröge toe. “Daarom hebben we tijdens de voorselecties, samen met de mensen op het voorterrein, als jury winnaars gekozen voor de Pavo Perfect Pair Prize. Deze reiken we uit aan ruiters en amazones die op een fijne manier hun paard laten wennen aan de entourage en op een goede manier ervaring op laten doen in de wedstrijdsport. Al deze ruiters hebben op een heel sympathieke en mooie wijze hun paard die dag begeleid tijdens de proef.”

Vier winnaars

Dronten: Sophie Welmers met Puy du Fou (Donier uit Cinderella Platinum elite pref prest EPTM-dres PROK van Vivaldi, fokker Kirsten Brouwer uit Gameren)

met Puy du Fou (Donier uit Cinderella Platinum elite pref prest EPTM-dres PROK van Vivaldi, fokker Kirsten Brouwer uit Gameren) Harich: Rommie Stegeman met Oralee (Ferdeaux uit Krystyna sport-dres van Davino V.O.D., fokker M.F. Stegeman uit De Blesse)

met Oralee (Ferdeaux uit Krystyna sport-dres van Davino V.O.D., fokker M.F. Stegeman uit De Blesse) Oudkarspel: Annemia Boon met Rude Boy (Dream Boy uit Kinosa elite IBOP-dres D-OC van De Niro, fokker Albert van Dijk uit Donderen)

met Rude Boy (Dream Boy uit Kinosa elite IBOP-dres D-OC van De Niro, fokker Albert van Dijk uit Donderen) Deurne: Luuck Dekker met Reya (Kjento uit Dicolet elite sport-dres D-OC van Uphill, fokker J.J. van Duren – van den Woudenbergh uit Aalst)

Bron: KWPN