Ward en Catoki winnaars openingsrubriek WEF 9, Smolders in de prijzen

Week negen van het Winter Equestrian Festival in Wellington ging vannacht van start met 5* 1,45m en 1,40m-rubrieken. McLain Ward won met Catoki (v. Catoki) het 1,45m. In het 1,40m zegevierde Schuyler Riley op Quilimbo (v. Quidam De Revel). In beide proeven reed Harrie Smolders zich in de prijzen met de paarden Calina (v. CI CI Senjor Ask), Une de L'Othain (v. Conterno Grande) en Monaco (v. Cassini II).

56 combinaties begonnen aan het 1,45m Twee Fasen parcours gebouw door, volgens McLain Ward ’s wereld beste parcoursbouwer, Alan Wade. “Deze twee fasen parcoursen op kracht en snelheid zijn altijd goed voor Catoki omdat hij zo snel is”, vertelt McLain Ward na zijn zege. “Hij heeft zo’n goede grondsnelheid zodat paarden met grotere galopsprongen ons niet makkelijk konden inhalen, dus het was een goed parcours voor ons.”

Fuchs en Ballard volgen

Ward won de rubriek met Catoki in een tijd van 25,51 seconden. De Amerikaan had met de twaalfjarige zoon van Catoki al een keer eerder gewonnen op het Fesitval en was twee keer tweede. Op bijna een seconde (26,29 seconden) werd Martin Fuchs tweede met de Cornado II-zoon Cha Mu 4. Erynn Ballard stuurde Ronja (v. Conteur) naar de derde plaats in 26,48 seconden.

Twaalfde en dertiende plek Smolders

De top vijf werd vol gemaakt door Spencer Smith en de KWPN’er Flairvona (v. Air Jordan Z) en Darragh Kenny met Sligo Balou Boy (v. Balou du Rouet). Harrie Smolders bleef met Calina en Une de L’Ohtain over beide fasen foutloos en werd twaalfde en dertiende.

Smolders elfde in 5* 1,40m

De 5* 1,40m Twee Fasen-proef werd een prooi voor Schuyler Riley op de twaalfjarige Quilimbo (v. Quidam De Revel). De Amerikaanse reed een tijd van 29,98 seconden, een seconde sneller dan haar landgenote Georgina Bloomberg op Cliff Z (v. Canturano). De amazones werde gevolgd door Nayal Nassar met de KWPN-hengst Darry Lou (v. Tangelo vd Zuuthoeve). Met Monaco werd Harrie Smolders elfde, het paar kreeg een tijdfout in de tweede fase.

Bron persbericht WEF Wellington