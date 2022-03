Moya overtuigend de beste met Malibu de Muze in Challenge Cup ronde 11

Ronde 11 van de Challenge Cup in Wellington werd gisteren overtuigend gewonnen door Sergio Alvarez Moya. In de barrage bleef de Spanjaard met Malibu de Muze (v. Nabab De Reve) de twee Ieren Darragh Kenny en Mark McAuley meer dan anderhalve seconde voor.

Tien combinaties vertrokken in de barrage van het 4* 1,50m-parcours. Margie Engle reed als tweede start de eerste nul ronde op Dicas (v. Diarado). Haar tijd van 39,83 seconden bleek uiteindelijk goed voor de vijfde plaats.

‘Heel veel bloed’

Na Engle was het direct Sergio Alvarez Moya die een flinke hap van haar tijd afreed. De Spanjaard snelde met Malibu de Muze naar een tijd van 35,36 seconden en liet ook alle balken in de lepels. Drie Ierse springruiters die volgden met nulrondes, konden Moya niet voorbij komen. Moya heeft de tienjarige BWP’er sinds september op stal. Hij had het paard op het oog voor een klant, maar hield hem zelf. “Hij heeft een enorme galoppade en heel veel bloed”, vertelt de Spanjaard. “Controle was nog wel eens een issue. Maar als ik snel ga, heb ik dat niet zoveel nodig, dus dat helpt wel.”

Drie Ieren op rij

Darragh Kenny kwam met Chic Chic (v. Comme Il Faut) door in 36,98 seconden en werd tweede. Direct gevolgd door Mark McAuley die op Jasco VD Bisschop (v. Dulf Van Den Bisschop) met 37,07 seconden een fractie langzamer was. En ook de laatste in de barrage, Conor Swail met Vital Chance de la Roque (v. Diamant De Semilly), kwam niet in de buurt. Zijn nulrondje in 38,40 seconden was goed voor de vierde plek.

Klik hier voor de uitslag.

