Henrik von Eckermann: ‘King Edward is gewoon een ongelofelijk paard’

Henrik von Eckermann maakte zijn favorietenrol meer dan waar en won het goud in de Wereldbekerfinale springen in Omaha. King Edward (v. Edward) won de afgelopen jaren alles wat er te winnen viel voor zijn ruiter en von Eckermann spreekt dan ook vol liefde over zijn trouwe vos. ''King Edward is niet heel groot maar als hij de ring binnenkomt groeit hij echt vijf centimeter. Hij is zo ongelofelijk dapper.''

Het was een spannende ontknoping in de Wereldbekerfinale. Henrik von Eckermann reed groot de driesprong in en het middelste element viel in het zand. Even leken daarmee de kansen op het goud verkeken maar dankzij een sublieme foutloze tweede ronde van King Edward won de Zweed het goud.

”King Edward voelde in de finale beter dan alle andere dagen,” aldus von Eckermann. ”Hij was fris en sprong echt heel goed. Omdat hij zo goed aanvoelde heb ik op het voorterrein heb ik maar een paar hindernissen gesprongen. Ik kwam een beetje groot de driesprong in waardoor het b-element naar beneden ging. Ik dacht even dat ik mijn kansen had verspild maar gaandeweg de wedstrijd lag alles weer open.”

Ongelofelijk gevoel

”Ik ken King Edward door en door en vertrouw hem voor 100%. Zijn constante manier van springen maken voor mij het verschil tussen een echt goed paard en de absolute superster die hij is. King Edward is eigenlijk helemaal niet zo groot maar wanneer hij de ring binnenkomt groeit hij echt vijf centimeter. Sommige paarden komen binnen en worden een beetje verlegen maar bij hem is het net alsof er een motor start, echt een machine. Als je op zo’n paard zit en je hebt het gevoel dat het paard erin groeit dan geeft dat echt een ongelofelijk gevoel. Daarom is King Edward zo’n geweldig paard.”

Dankbaar

”Soms is het goed om gewoon even te zitten en te zeggen dat we het fantastisch hebben gedaan,” aldus Henrik. ”We mogen best wel eens zeggen dat we gewoon dankbaar zijn voor wat we hebben want het zal echt niet voor altijd zijn. Ik probeer gewoon van het moment te genieten. King Edward is echt een wereldpaard en hij maakt al mijn dromen waar.”

